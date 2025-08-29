Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

От латвийских дронов до немецких снарядов: как Европа тратит еврофонды на войну

Редакция PRESS 29 августа, 2025 21:00

Важно 0 комментариев

ЕС активно подключает еврофонды к оборонным расходам, сообщает Euractiv.

На этой неделе немецкий оборонный гигант Rheinmetall открыл крупнейший на континенте завод по производству боеприпасов. Завод в Унтерлюссе будет выпускать до 350 000 155-мм артиллерийских снарядов в год, начиная с 2027 года, что является ключевым компонентом для ведения полномасштабной войны в XXI веке, как показал пример Украины.

Менее известно, что проект получил 20,6 млн евро из средств ЕС. Об этом говорится в публикации в LinkedIn сотрудника Генерального директората по обороне, отвечающего за программу производства боеприпасов ASAP. Эксперт добавил, что Rheinmetall также получил 47 млн ​​евро из средств ЕС на свой завод по производству взрывчатого вещества в Румынии.

Расходы ЕС на оборону могут также возникнуть из непредвиденных бюджетных статей. Взять, к примеру, латвийский завод по производству беспилотников, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает в эти выходные. Согласно информации Euractiv, он получает финансированин из фондов, выделенных на восстановление после пандемии.

А вот и поистине впечатляющая новость: украинская крылатая ракета «Фламинго» с дальностью полёта 3000 километров. Без западных денег Киев не смог бы инвестировать в разработку отечественных систем, которые позволяют стране наносить ответные удары по большей части европейской части России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что весь объём кредитов на оборону в размере 150 млрд евро в рамках отдельной обороной программы SAFE уже востребован странами ЕС. Последней заявку подала Дания, где проходит встреча министров обороны и иностранных дел.В ближайшие несколько дней министры обороны и иностранных дел ЕС в Дании обсудят, как обеспечить поступление финансирования .

SAFE может быть расширена по объёму средств и числу стран-участниц. Министры также обсуждают «Дорожную карту оборонной готовности» до 2030 года и варианты использования доходов от замороженных российских активов для финансирования поставок Украине.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 30.08.2025
Каждый шестой житель Латвии не смог попасть к стоматологу
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия вырвала победу у Эстонии в драматичном матче Евробаскета
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: начинается подписка-2026
Sfera.lv 4 часа назад
Мэр Риги раскритиковал департамент за срыв решения по зерновым перевозкам
Bitnews.lv 7 часов назад
Требуют убрать в Латгалии последние уличные таблички на русском
Bitnews.lv 7 часов назад
Финляндия усиливается отток иностранных супер-специалистов
Sfera.lv 10 часов назад
История: первые школы Балтии
Sfera.lv 1 день назад
Латвия: приглашают на праздник в Каугури
Sfera.lv 1 день назад

«Ты лох!» Пассажирка возмутилась системой штрафов в электричках ViVi

Важно 21:29

Важно 0 комментариев

История пассажирки, опубликованная в соцсетях, вызвала бурную реакцию в Латвии. «Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš акцию под названием “Tu esi lohs” (Ты лох) и наклейку на все поезда. Потому что именно такие ощущения оставляет эта система», — написала пассажирка Элина в социальной сети Facebook, описывая свои злоключения от поездок.

История пассажирки, опубликованная в соцсетях, вызвала бурную реакцию в Латвии. «Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš акцию под названием “Tu esi lohs” (Ты лох) и наклейку на все поезда. Потому что именно такие ощущения оставляет эта система», — написала пассажирка Элина в социальной сети Facebook, описывая свои злоключения от поездок.

Читать
Загрузка

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Спорт 21:28

Спорт 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать

Латвия обыграла Эстонию 72:70 на глазах у их премьера. На последних секундах

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

В пятницу в Риге сборная Латвии по баскетболу в напряжённом матче со счётом 72:70 победила Эстонию и одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Игру на трибунах наблюдали и премьер-министр Латвии Эвика Силиня совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом. 

В пятницу в Риге сборная Латвии по баскетболу в напряжённом матче со счётом 72:70 победила Эстонию и одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Игру на трибунах наблюдали и премьер-министр Латвии Эвика Силиня совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом. 

Читать

Зубы Латвии: на каком мы месте среди всех остальных жителей ЕС

Мир 21:13

Мир 0 комментариев

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

Читать

70 колотых ранений — жестокость убийц шокировала даже бывалых полицейских

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

Читать

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Выбор редакции 20:59

Выбор редакции 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Читать