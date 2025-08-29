На этой неделе немецкий оборонный гигант Rheinmetall открыл крупнейший на континенте завод по производству боеприпасов. Завод в Унтерлюссе будет выпускать до 350 000 155-мм артиллерийских снарядов в год, начиная с 2027 года, что является ключевым компонентом для ведения полномасштабной войны в XXI веке, как показал пример Украины.
Менее известно, что проект получил 20,6 млн евро из средств ЕС. Об этом говорится в публикации в LinkedIn сотрудника Генерального директората по обороне, отвечающего за программу производства боеприпасов ASAP. Эксперт добавил, что Rheinmetall также получил 47 млн евро из средств ЕС на свой завод по производству взрывчатого вещества в Румынии.
Расходы ЕС на оборону могут также возникнуть из непредвиденных бюджетных статей. Взять, к примеру, латвийский завод по производству беспилотников, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает в эти выходные. Согласно информации Euractiv, он получает финансированин из фондов, выделенных на восстановление после пандемии.
А вот и поистине впечатляющая новость: украинская крылатая ракета «Фламинго» с дальностью полёта 3000 километров. Без западных денег Киев не смог бы инвестировать в разработку отечественных систем, которые позволяют стране наносить ответные удары по большей части европейской части России.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что весь объём кредитов на оборону в размере 150 млрд евро в рамках отдельной обороной программы SAFE уже востребован странами ЕС. Последней заявку подала Дания, где проходит встреча министров обороны и иностранных дел.В ближайшие несколько дней министры обороны и иностранных дел ЕС в Дании обсудят, как обеспечить поступление финансирования .
SAFE может быть расширена по объёму средств и числу стран-участниц. Министры также обсуждают «Дорожную карту оборонной готовности» до 2030 года и варианты использования доходов от замороженных российских активов для финансирования поставок Украине.