На этой неделе немецкий оборонный гигант Rheinmetall открыл крупнейший на континенте завод по производству боеприпасов. Завод в Унтерлюссе будет выпускать до 350 000 155-мм артиллерийских снарядов в год, начиная с 2027 года, что является ключевым компонентом для ведения полномасштабной войны в XXI веке, как показал пример Украины.

Менее известно, что проект получил 20,6 млн евро из средств ЕС. Об этом говорится в публикации в LinkedIn сотрудника Генерального директората по обороне, отвечающего за программу производства боеприпасов ASAP. Эксперт добавил, что Rheinmetall также получил 47 млн ​​евро из средств ЕС на свой завод по производству взрывчатого вещества в Румынии.

Расходы ЕС на оборону могут также возникнуть из непредвиденных бюджетных статей. Взять, к примеру, латвийский завод по производству беспилотников, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает в эти выходные. Согласно информации Euractiv, он получает финансированин из фондов, выделенных на восстановление после пандемии.

А вот и поистине впечатляющая новость: украинская крылатая ракета «Фламинго» с дальностью полёта 3000 километров. Без западных денег Киев не смог бы инвестировать в разработку отечественных систем, которые позволяют стране наносить ответные удары по большей части европейской части России.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что весь объём кредитов на оборону в размере 150 млрд евро в рамках отдельной обороной программы SAFE уже востребован странами ЕС. Последней заявку подала Дания, где проходит встреча министров обороны и иностранных дел.В ближайшие несколько дней министры обороны и иностранных дел ЕС в Дании обсудят, как обеспечить поступление финансирования .

SAFE может быть расширена по объёму средств и числу стран-участниц. Министры также обсуждают «Дорожную карту оборонной готовности» до 2030 года и варианты использования доходов от замороженных российских активов для финансирования поставок Украине.