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Осторожно: в Риге начались работы по очистке дорог и тротуаров

© LETA 21 марта, 2025 10:57

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление сегодня начало работы по очистке тротуаров и проезжей части после зимнего сезона, основную часть которых планируется завершить в течение трех недель, сообщил журналистам исполнительный директор Риги Янис Ланге.

Погодные условия свидетельствуют о том, что зимний сезон закончился и ответственные службы могут приступить к уборке, сказал он.

По его словам, эта зима была не самой сложной для городских коммунальных служб, так как ранее прогнозировалось 53 снежных дня, но в результате в этом сезоне улицы расчищали всего 13 раз, а посыпали песком 27 раз, что позволило сэкономить средства в городском бюджете. Эти средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание.

Ланге отмечает, что уборочная техника будет работать и ночью, поэтому многие люди не заметят уборки. Однако есть участки, которые будут убираться и в светлое время суток, поэтому он просит быть внимательными к передвижению техники по дорогам.

Как сообщил руководитель отдела технического обслуживания Департамента внешнего пространства и мобильности Виктор Адмидиньш, на улицах будет работать 30 единиц техники, а также люди, которые будут убирать сложные участки, где техника работать не может.
 

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