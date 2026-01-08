Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Осторожно! Под маской Службы Госдоходов скрываются настоящие жулики

8 января, 2026

Фото LETA

Учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv предупреждает о мошенниках, которые от имени Службы государственных доходов (VID) рассылают SMS-сообщения, свидетельствует запись Cert.lv на платформе X.

VID и Cert.lv призывают жителей не открывать ссылки, присланные в SMS, а самостоятельно вводить в интернет-браузере адрес eds.vid.gov.lv, чтобы безопасно получить доступ ко всей необходимой информации.

"Если вы получили SMS от имени VID или EDS, не переходите по ссылкам в сообщении, а сами введите в браузере https://eds.vid.gov.lv и безопасно получите доступ ко всей нужной информации", - сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Х. 

Так же приводится пример сообщений, которые рассылают мошенники от имени СГД на латышском языке в различных вариациях сообщается, о том что у вас якобы есть сообщение в системе EDS о некоем просроченном налоговом платеже и предлагается прочитать полное решение перейдя по ссылке, которая ведет на вредоносную страницу в интернете. Служба подчеркивает, что ни в коем случае не следует переходить по таким ссылкам в сообщении, и рекомендует заходить в систему самостоятельно. 

 

 

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО) (3)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

