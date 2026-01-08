Осторожно! Под маской Службы Госдоходов скрываются настоящие жулики

VID и Cert.lv призывают жителей не открывать ссылки, присланные в SMS, а самостоятельно вводить в интернет-браузере адрес eds.vid.gov.lv, чтобы безопасно получить доступ ко всей необходимой информации.

"Если вы получили SMS от имени VID или EDS, не переходите по ссылкам в сообщении, а сами введите в браузере https://eds.vid.gov.lv и безопасно получите доступ ко всей нужной информации", - сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Х.

Так же приводится пример сообщений, которые рассылают мошенники от имени СГД на латышском языке в различных вариациях сообщается, о том что у вас якобы есть сообщение в системе EDS о некоем просроченном налоговом платеже и предлагается прочитать полное решение перейдя по ссылке, которая ведет на вредоносную страницу в интернете. Служба подчеркивает, что ни в коем случае не следует переходить по таким ссылкам в сообщении, и рекомендует заходить в систему самостоятельно.