Осторожно! Дикий кабан пристает к рижанам на тропинках парка Анниньмуйжас (ВИДЕО)

Несколько человек поделились в социальных сетях видео, на которых видно, как лесной зверь гуляет по тропинкам парка Анниньмуйжас и подходит к людям.Сначала кабаниха подбежала к пожилой даме, которая занималась скандинавской ходьбой, и она сначала не осознала, что перед ней стоит дикое животное.

В следующий момент зверь подбежал сзади к мужчине, который был явно удивлён таким неожиданным спутником. Как видно из видеозаписей очевидцев, животное не вело себя агрессивно и не проявляло страха перед людьми.

Появление диких животных в городе не является чем-то необычным, так как они все больше адаптируются к городской среде, где у них есть доступ к пище и укрытиям. Ранее в соцсетях гуляло видео с диким кабаном, который в центре Олайне совершенно не чувствует себя встревоженным из-за чрезмерного внимания людей. Также несколько раз публиковались видео, где водители на Юрмальском шоссе останавливаются чтобы пропустить кабанчика.

В случае агрессивного поведения кабанов специалист по диким животным Latvijas valsts meži Эгил Озолс напоминает, что у этих животных довольно плохое зрение: «В лесу вы можете легко спрятаться от этого зверя, просто укрывшись за широким деревом, но в городе это может быть сложнее — я рекомендую держаться на максимально возможном расстоянии и стараться избегать зрительного контакта с диким животным. Измените свой маршрут, если не чувствуете себя в безопасности. Спрячьтесь за машиной или зданием, если можете».