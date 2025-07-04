Оставили без денег и билетов: мошенники «нагрели» желающих попасть на концерты Школьного праздника песни

Люди в результате не получили билетов и лишились денег, поэтому Госполиция призывает тщательно идентифицировать продавцов, чтобы в подобных случаях легче было разыскать виновных.

Следует также по возможности удостовериться в том, что купленные билеты — подлинные, особенно при покупке онлайн или с рук. Всех, кто пострадал от действий аферистов, просят информировать Госполицию, писать заявления (можно в электронной форме).

За мошенничество закон предусматривает уголовную ответственность, каждый такой случай будет расследован. Полиция следит за ситуацией и призывает сограждан к бдительности.