Остановим поток страданий! Зоозащитники требуют законопроект по защите домашних животных в рамках ЕС

Организация Lolojumdzivnieki.lv, одна из подписавших Меморандум о защите животных, обращается к латвийским депутатам:

«Будьте смелыми. Не дайте сделать из закона фильтр с прорехами, через которые будут продолжать наживаться на животных. Никаких компромиссов с теми, кто разводит животных ради прибыли!»

Последние события говорят сами за себя. Только за последние недели в рижском районе Дарзиņи ветеринарная служба конфисковала десятки собак, которых держали в грязи и тесноте для нелегального разведения. И это не только в Латвии. Похожие случаи фиксируются в Литве, Эстонии, Болгарии, Венгрии. В Словакии обнаружили так называемую «ферму смерти», где в ужасающих условиях содержались 853 собаки.

«Мы не можем допустить, чтобы закон давал поблажки „маленьким заводчикам“. Размер бизнеса не оправдание: каждый, кто содержит животных, должен соблюдать чёткие правила», — подчеркивают зоозащитники.

Они требуют, чтобы регламент включал всех животных, которых можно содержать дома, а не только кошек и собак. Кроме того, должна быть обязательная идентификация и регистрация всех домашних животных по всей территории ЕС. Это поможет контролировать разведение и снизит нагрузку на приюты, которые зачастую содержатся за счёт муниципальных средств и волонтёров.

Особое внимание — онлайн-торговле. Сейчас животными свободно торгуют через объявления, социальные сети, мессенджеры. Продают, дарят, перепродают — часто без документов, без ответственности и без следа. «Без регулирования интернет-продаж невозможно победить нелегальный рынок торговли животными. А значит — невозможно остановить поток страданий», — говорят авторы меморандума.

Если эти требования не попадут в окончательный текст закона, Евросоюз упустит реальный шанс — шанс наконец-то изменить жизнь миллионов животных к лучшему. Закон может стать щитом. Или лишь очередной бумажкой. Выбор за депутатами.

Меморандум о сотрудничестве между приютами, зоозащитными организациями и волонтёрами был подписан в октябре 2023 года. Его цель — создать устойчивую систему защиты животных в Латвии, основанную на лучших практиках и международных стандартах.