Особенности крайнего диванизма: почему латвийский народ из года в год выбирает одни и те же лица?

"Латвийскому избирателю внушили, что малые партии - это пустая трата голосов. Даже тем, кому абсолютно не нравится нынешнее предложение. Поэтому они идут и голосуют за старую застойную партию или не голосуют вовсе (крайний диванизм). И глубокомысленно заключают, что «голосовать не за кого». Мне же не преподнесли все готовое на белом блюдечке с золотой каёмочкой! И я же сам не собираюсь шевелить задницей. Я буду скролить Twitter с очередными пренебрежительными аргументами. Ужасно умно и абсолютно правильно.

И в этом основная проблема - именно избиратель привел страну к ее нынешней безнадежности. Не бывает так, чтобы пришел кто-то новый, сразу с высоким уровнем узнаваемости/рейтингом, с идеальной командой, в шубе из счастливого медведя. Это должно откуда-то взяться, верно? И это происходит из потерянных голосов, вот откуда они берутся, это занимает несколько избирательных циклов. С «потерянными голосами» вы получаете видимость (попадаете в рейтинги), и как только это достигнуто, это становится самоподдерживающимся механизмом. Если не будет «потерянных голосов», ничего не изменится. А оно не меняется уже 30 лет, мы постепенно деградируем.

Пока мы, избиратели, не станем более активными и смелыми и не проголосуем за что-то другое, ничего не изменится, потому что это в принципе невозможно. И давайте не просто голосовать, а продвигать и всячески поддерживать. Да, даже своим центом в банальном смысле, потому что выборы всегда требуют денег. Кто должен за это платить? Волшебник в голубом вертолёте?

А как насчет политиков? Ну, они видят эту «механику» рутины и прагматично подходят к этому, если они когда-нибудь захотят быть избранными, они присоединятся к стагнатам. С осознанием того, что тогда придется принять застойную идеологию и стать частью прошлого. И они выбирают это, или вообще не идут в политику. Вот почему там выглядят и говорят одинаково, и позиция, и оппозиция. Они все одинаковые, только иногда меняются ролями.

Это неизбежно? В целом - нет. Нудизм и конформизм существуют повсюду, но наряду с мейнстримом существуют и альтернативы. В ряде стран есть, по крайней мере, заметно большая, более смелая/более дальновидная часть общества, которая поддерживает присутствие альтернативных политических сил в рейтингах. Возьмем, к примеру, итальянца Мелони или другую страну, где есть альтернативы/личности, которые выстреливают в поворотные моменты.

Перестанем мямлить? Да, это единственный прагматичный путь, но мы по нему не пойдём, потому что есть масса действительно сильных диванных аргументов?"