Осенью могу снизиться цены нефтепродукты

В конце августа цена на нефть выросла по сравнению с серединой месяца и торговалась на уровне 68 долларов США (63,65 евро) за баррель, но в будущем ожидается кратковременное снижение цен.

Титовс пояснил, что падение цен ожидается на фоне роста добычи в странах ОПЕК+ и вне ОПЕК, а также замедления темпов роста мировой экономики.

Основное влияние на динамику цен на нефть по-прежнему оказывают непредсказуемые действия президента США Дональда Трампа и влияние его тарифной политики на мировую экономику. Дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары вступили в силу в качестве наказания за то, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Титовс пояснил, что США - крупнейший экспортный рынок Индии, объем которого составляет 86,5 миллиарда долларов (80,97 миллиарда евро) в год, и 50-процентные тарифы, введенные против Индии, фактически являются торговым эмбарго. Это оказывает значительное влияние на мировую торговлю и замедляет экономический рост, что означает снижение спроса на нефть.

Хотя Индия сильно пострадала от тарифов, ожидается, что импорт российской нефти в Индию увеличится, поскольку многие российские нефтеперерабатывающие заводы пострадали от атак Украины, и Россия не может перерабатывать нефть во многих местах. До войны в Украине Индия получала из России менее 1 % от своих потребностей в нефти, но теперь эти поставки составляют более 40 %.

"Пока Индия будет продолжать покупать дешевую российскую нефть, у других поставщиков будет избыток сырья, и это, безусловно, повлияет на цены на мировом рынке", - сказал Титовс.

Хотя на рынке есть факторы, которые теоретически могут привести к росту цен на нефть в ближайшем будущем, они довольно незначительны. Например, несколько недель назад экспорт нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" был временно приостановлен из-за действий Украины, но, как сообщается, поставки возобновились.

Падение запасов в США оказалось больше, чем прогнозировали аналитики, что указывает на высокий спрос, но с учетом того, что неофициальный летний сезон вождения в США заканчивается в конце августа, прогнозируется снижение спроса на бензин.