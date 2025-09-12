Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Осенью могу снизиться цены нефтепродукты

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

После довольно высоких цен на сырую нефть этим летом осенью возможно снижение цен примерно на 7-8 %, что потенциально может означать и снижение цен на готовые продукты, заявил агентству ЛЕТА руководитель топливной категории "Circle K Latvia" Гатис Титовс.

В конце августа цена на нефть выросла по сравнению с серединой месяца и торговалась на уровне 68 долларов США (63,65 евро) за баррель, но в будущем ожидается кратковременное снижение цен.

Титовс пояснил, что падение цен ожидается на фоне роста добычи в странах ОПЕК+ и вне ОПЕК, а также замедления темпов роста мировой экономики.

Основное влияние на динамику цен на нефть по-прежнему оказывают непредсказуемые действия президента США Дональда Трампа и влияние его тарифной политики на мировую экономику. Дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары вступили в силу в качестве наказания за то, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Титовс пояснил, что США - крупнейший экспортный рынок Индии, объем которого составляет 86,5 миллиарда долларов (80,97 миллиарда евро) в год, и 50-процентные тарифы, введенные против Индии, фактически являются торговым эмбарго. Это оказывает значительное влияние на мировую торговлю и замедляет экономический рост, что означает снижение спроса на нефть.

Хотя Индия сильно пострадала от тарифов, ожидается, что импорт российской нефти в Индию увеличится, поскольку многие российские нефтеперерабатывающие заводы пострадали от атак Украины, и Россия не может перерабатывать нефть во многих местах. До войны в Украине Индия получала из России менее 1 % от своих потребностей в нефти, но теперь эти поставки составляют более 40 %.

"Пока Индия будет продолжать покупать дешевую российскую нефть, у других поставщиков будет избыток сырья, и это, безусловно, повлияет на цены на мировом рынке", - сказал Титовс.

Хотя на рынке есть факторы, которые теоретически могут привести к росту цен на нефть в ближайшем будущем, они довольно незначительны. Например, несколько недель назад экспорт нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" был временно приостановлен из-за действий Украины, но, как сообщается, поставки возобновились.

Падение запасов в США оказалось больше, чем прогнозировали аналитики, что указывает на высокий спрос, но с учетом того, что неофициальный летний сезон вождения в США заканчивается в конце августа, прогнозируется снижение спроса на бензин.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:10 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать