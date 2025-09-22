Орбан вслед за Трампом назвал Антифа террористами

Антифа — это левое движение, которое приобрело известность во время первого президентского срока Трампа. Его название является сокращенной формой слова «антифашизм», хотя группа подвергается критике со стороны либеральных демократов за свои деструктивные и часто насильственные тактики.

В среду Трамп объявил в Truth Social, что он «объявляет АНТИФА, БОЛЬНУЮ, ОПАСНУЮ, РАДИКАЛЬНУЮ ЛЕВУЮ КАТАСТРОФУ, ВЕЛИКОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ». Трамп добавил, что он порекомендует провести расследование источников финансирования этой группы.

Неясно, что на практике будет означать новое обозначение, поскольку Антифа — это внутреннее движение с децентрализованной структурой, в отличие от других групп, которые были признаны террористическими организациями. Трамп назвал Антифа террористической группой в 2020 году, хотя его администрация не предприняла никаких действий в продолжение этого заявления.

После убийства консервативного активиста Чарли Кирка на прошлой неделе многие представители американской правой политической силы призвали к агрессивным действиям против левых групп и организаций, которые их финансируют.