Орбан вслед за Трампом назвал Антифа террористами

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 13:26

Мир

После того как президент Дональд Трамп в начале этой недели объявил Antifa террористической группой, «время пришло и в Венгрии», чтобы сделать то же самое, заявил премьер-министр Виктор Орбан в пятницу в эфире государственного радио. «Антифа — террористическая организация», цитирует его The American Conservative.

Антифа — это левое движение, которое приобрело известность во время первого президентского срока Трампа. Его название является сокращенной формой слова «антифашизм», хотя группа подвергается критике со стороны либеральных демократов за свои деструктивные и часто насильственные тактики.

В среду Трамп объявил в Truth Social, что он «объявляет АНТИФА, БОЛЬНУЮ, ОПАСНУЮ, РАДИКАЛЬНУЮ ЛЕВУЮ КАТАСТРОФУ, ВЕЛИКОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ». Трамп добавил, что он порекомендует провести расследование источников финансирования этой группы.

Неясно, что на практике будет означать новое обозначение, поскольку Антифа — это внутреннее движение с децентрализованной структурой, в отличие от других групп, которые были признаны террористическими организациями. Трамп назвал Антифа террористической группой в 2020 году, хотя его администрация не предприняла никаких действий в продолжение этого заявления.

После убийства консервативного активиста Чарли Кирка на прошлой неделе многие представители американской правой политической силы призвали к агрессивным действиям против левых групп и организаций, которые их финансируют.

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

