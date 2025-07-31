Оранжевое предупреждение: на Латвию надвигается сильная гроза

Судя по карте на meteo.lv, где можно посмотреть прогнозы в том числе об осадках и грозах, мощное ненастье ожидается в районе Резекне, Лудзы, Алуксне, Балви и др. Впрочем, оранжевое предупреждение выпущено практически для всей восточной части страны. В нем синоптики призывают готовиться к очень сильной грозе.

«Если есть возможность, немедленно ищите укрытие в закрытых помещениях и следуйте указаниям ответственных учреждений, — сказано в предупреждении. — Гроза существенно повлияет на активность на открытом воздухе. Из соображений безопасности оцените, не стоит ли отменить или перенести на более позднее время запланированные мероприятия на улице».

Рекомендуется особую осторожность соблюдать в местах, наиболее подверженных влиянию грозы. Так, находясь в лесу, следует искать укрытие в местах пониже (а не под деревьями), там, где растет низкий кустарник; в низинах следует скрываться и если гроза застала на открытой территории. В целом во время ненастья не следует находиться на холмах, в чистом поле, рядом с электролиниями. Находясь на воде, следует немедленно выбираться на берег и искать там укрытие.

В отдельных районах из-за грозы возможны перебои с электроэнергией и телекоммуникациями. Если здание не оборудовано системами защиты от молний и перенапряжения, использовать электроприборы во время грозы опасно и следует их отключить от сети.

Из-за сильных порывов ветра будут ломаться ветки и даже целые деревья (лучше не оставлять под ними свой транспорт), незакрепленные предметы и обломки могут летать по воздуху. Ливни же могут привести к быстрому подъему уровня воды и затоплению низин.

Езда во время грозы будет затруднена из-за ухудшенной видимости и аквапланирования.