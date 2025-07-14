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Опять не удалось: очередная попытка продажи Дома Москвы завершилась безрезультатно (1)

© LETA 14 июля, 2025 15:32

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ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) вновь не удалось продать на аукционе так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге, так как на его приобретение не было подано ни одной заявки.

Стартовая цена здания составляла 2,142 млн евро, но покупателей не нашлось, сообщается на сайте электронных торгов izsoles.ta.gov.lv.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 28 марта 2024 года VNĪ поручено выставить этот объект для продажи на аукцион. Объект недвижимости на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нем пятиэтажного здания площадью 4482,4 квадратных метра.

Первый аукцион состоялся осенью 2024 года, и тогда стартовая цена здания составляла 3,57 млн евро. VNĪ организовало еще несколько аукционов, и в настоящее время цена снижена до 2,142 млн евро.

Вырученные в результате продажи здания средства планируется перечислить в госбюджет и использовать для поддержки жителей Украины.

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