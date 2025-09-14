Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Неделю назад Антра пережила один из самых кошмарных дней за всю жизнь. К счастью, тревога оказалась ложной.

Мама Антры, которой 82 года, страдала желчнокаменной болезнью, на 8 сентября ей была назначена процедура в больнице Страдиня. Мама сообщила дочери, что процедура не удалась.

"Когда я позвонила в отделение, мне дали поговорить с доктором, сразу было сказано, что процедура не удалась, потому что мешал небольшой дивертикул. Потом она [врач. - Ред.] как-то полностью переключилась и сразу так спокойно сказала: у мамы опухоль печени. Там больше ничего делать нельзя, она может резко прогрессировать", - рассказала Антра.

"У меня всё время крутились в голове эти слова - опухоль в печени. Я всю ночь не спала, мысли в голове мешались. Надо учесть, что я сама передвигаюсь на коляске и завишу от поддержки других людей, ко мне специально люди приходят помогать, так что я представила, что мне делать, если у меня ещё и мать будет прикована к постели", - вспоминает она.

На следующий день оказалось, что маму выписывают. В отделении врач Антре стала рассказывать про желчные пути, воспаление, камни и диету для мамы.

"А тут я спрашиваю: доктор, а как с опухолью в печени и консилиумом? Она смотрит на меня и улыбается: как, ведь у неё нет опухоли. Вы не можете представить, что во мне в тот момент происходило", - описывает она свои ощущения.

По поводу того, что произошло в больнице, никто не извинился, лишь кто-то в отделении сказал: видимо, пациентов перепутали!

Об этом Антра написала в "Фейсбуке" - и только тогда врач позвонила ей и извинилась.

"Согласна, конечно, что реакция врача при выдаче выписки не была корректной - врач должен был извиниться и разъяснить, что произошло", - признаёт представитель больницы Страдиня Сигне Мелдере. О случившемся она знает только из поста в "Фейсбуке", который в больнице не анализировали.

"Чтобы мы могли проанализировать ситуацию, нам надо попросить, чтобы пациент или его представитель написал заявление. Можно написать его в электронном виде и подписать электронной подписью", - поясняет Мелдере. По поводу последних лет она сообщила, что как минимум до 2022 года жалоб на перепутанные данные пациентов не было.

"Меня просили написать официальное заявление. Но увы, в тот момент, когда к тебе домой привозят больного..." - сокрушается Антра.

Вторая история произошла с рижанкой Линдой - она начала писать заявление в больницу Страдиня по аналогичному поводу, да бросила. Нужно было уделять время маме. Да и общую картину составить затруднительно: дело было в январе 2022-го, у 80-летней мамы второй инсульт, полторы недели в больнице - это в пандемию, когда пациентов нельзя было навещать.

"Из приёмного звонят: что у мамочки болит? Я могу только сказать, почему вызвала "скорую", а не что у неё болит. И таких звонков в тот вечер было минимум четыре", - рассказывает Линда.

В последующие дни ситуация стала ненамного яснее: "Мне позвонил доктор, который пояснил, что у неё в сонной артерии с левой стороны тромб. Повезут в отделение, всё известно, всё оперативно, всё хорошо.

У меня не возникло никаких подозрений, вот только через несколько дней, когда я позвонила, мне сказали, что никакого тромба у неё не было", - продолжает Линда свою историю.

Был тромб или нет - до сих пор не ясно. Дома Линда начала читать выписку и наткнулась на интересные вещи: "Ты читаешь и понимаешь: этой болезни у неё раньше не было в таком-то и таком-то году! И другой болезни в другом году тоже не было! А в конце концов я прочитала, что "скорую" вызвал муж, причём совсем в другое время. Какой муж - который больше десяти лет назад умер?"

Медики, приехавшие на вызов, всё зафиксировали в деталях, но в выписке совсем другие сведения о том, как и где нашли мать Линды и в каком состоянии она была. Линда несколько раз звонила в неврологическое отделение, но там ей сказали: да, это ваша выписка.

Присяжный адвокат Солвита Олсена, эксперт по правам потребителей, по этому поводу заявила, что ошибки в медучреждениях - частое явление: "Главная проблема - медучреждения не готовы, у работников нет знаний и навыков, как решать такие ошибочные ситуации".