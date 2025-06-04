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Опровержение: Восточная больница не планирует сокращать плановые услуги

© LETA 4 июня, 2025 20:21

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) не планирует сокращать плановые услуги, сообщил председатель совета RAKUS Эдгарс Лабсвирс.

Он подчеркивает, что совет и правление больницы опровергают распространенную информацию о сокращении плановых услуг. «Я хотел бы подчеркнуть, что больница не планирует сокращать плановые услуги», — заявляет председатель совета.

Он поясняет, что отчет о деятельности больницы за первый квартал долгое время был «плохим» и подразумевал значительные убытки для многих больниц, а вторая половина года в значительной степени компенсирует убытки первой половины года.

Председатель Совета RAKUS также обращает внимание на тот факт, что во вторник правление больницы, совет и Министерство здравоохранения (Минздрав) согласовали необходимые действия, которые необходимо осуществить, при этом гарантируя, что доступность услуг в больнице никоим образом не пострадает.

Правительство поддержало проект строительства Латвийского центра инфекционных заболеваний (ЛИЦ). В то же время Министерству здравоохранения было поручено найти решение для финансирования строительства Латвийского онкологического центра (ЛОЦ).

«Мы давно определили строительство Центра инфекционных заболеваний как проект большой стратегической важности, который нельзя больше откладывать», — отмечает Лабсвирс.

В новое здание планируется перевести «Диспансер туберкулеза и заболеваний легких», который в настоящее время располагается в здании, техническое состояние которого крайне критическое.

Он выражает свою радость по поводу того, что стремительные события последних дней продвинули вперед проект, который так важен для латвийской системы здравоохранения.

Уже сообщалось, что министр здравоохранения Хосам Абу Мери встретился во вторник с сотрудниками RAKUS и заявил, что проект реконструкции LOC обязательно будет реализован, и это можно будет сделать по частям.

Министр сообщил, что в ходе переговоров с правлением было достигнуто соглашение о том, что проект реконструкции LOC может быть разделен на части. Также возможно получение дополнительной поддержки от банка, сказал Абу Мери.

Он заявил, что вопрос не в том, состоится ли реконструкция в этом году.

Комментируя перераспределение финансирования между проектами Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) и RAKUS, министр отметил, что эти деньги не поступают из государственного бюджета — это европейские деньги, использование которых не может быть продлено, поэтому их необходимо перераспределить на другие проекты, чтобы они не были потеряны окончательно.

Он отметил, что неспособность освоить финансирование стратегических проектов в университетских больницах связана со сжатыми сроками строительства и ростом затрат.

Абу Мери также подчеркнул, что LOC и Восточный госпиталь являются стратегическими объектами обороны и безопасности НАТО, а безопасность тесно связана со здравоохранением.

Он подтвердил, что планирует изыскать и запросить финансирование реконструкции блока операций LOC этим летом из оборонного бюджета следующего года.
 

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