Определили самые красивые клумбы Балтии. Рижская заняла второе место — и вот где она цветёт

Горожане и гости города также могли проголосовать за понравившуюся клумбу — и именно "Клумба хоровой музыки" получила приз зрительских симпатий, второй год подряд попадая в фавориты публики.

Организаторы отмечают: в этом году вся концепция рижских цветников была посвящена XIII Празднику песни и танца школьной молодёжи. Международное жюри высоко оценило идею, разработанную ландшафтным архитектором SIA "Rīgas meži" Лигитой Томиней, а также качество посадок и выразительность цветовой композиции, особенно у "Симфонической клумбы".

Тем временем в Вильнюсе и Таллине мнения жюри и зрителей также совпали. В Вильнюсе победила впечатляющая розовая клумба у здания Оперного театра, а в Таллине — цветник в форме мототрассы у Музея мотоспорта MOMU. Каждая из композиций рассказывала свою историю — о традициях, героях и природе города.

Хотя фестиваль завершён, организаторы приглашают жителей и туристов не упустить шанс полюбоваться цветущими клумбами в Риге, а также обратить внимание на яркое цветочное убранство Таллина и Вильнюса при поездках по Балтии.