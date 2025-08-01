Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Определили самые красивые клумбы Балтии. Рижская заняла второе место — и вот где она цветёт

1 августа, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

На этой неделе завершился III Балтийский международный фестиваль цветников, в рамках которого были выбраны самые красивые клумбы столиц Балтии. В Риге в конкурсной программе участвовали семь цветочных композиций, и победу одержала "Симфоническая клумба" на площади у Оперы. Второе место досталось "Клумбе хоровой музыки" в парке Победы, а третье — композиции, посвящённой Празднику песни и танца, установленной на углу бульвара Бривибас и улицы Элизабетес в парке Эспланада.

Горожане и гости города также могли проголосовать за понравившуюся клумбу — и именно "Клумба хоровой музыки" получила приз зрительских симпатий, второй год подряд попадая в фавориты публики.

Организаторы отмечают: в этом году вся концепция рижских цветников была посвящена XIII Празднику песни и танца школьной молодёжи. Международное жюри высоко оценило идею, разработанную ландшафтным архитектором SIA "Rīgas meži" Лигитой Томиней, а также качество посадок и выразительность цветовой композиции, особенно у "Симфонической клумбы".

Тем временем в Вильнюсе и Таллине мнения жюри и зрителей также совпали. В Вильнюсе победила впечатляющая розовая клумба у здания Оперного театра, а в Таллине — цветник в форме мототрассы у Музея мотоспорта MOMU. Каждая из композиций рассказывала свою историю — о традициях, героях и природе города.

Хотя фестиваль завершён, организаторы приглашают жителей и туристов не упустить шанс полюбоваться цветущими клумбами в Риге, а также обратить внимание на яркое цветочное убранство Таллина и Вильнюса при поездках по Балтии.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

