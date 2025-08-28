Опасно! 43% электронных устройств с популярных интернет-платформ признаны небезопасными. Что ещё нашел ЦЗПП?

Среди проверенных 84 товаров были игрушки, детские принадлежности, электроника, средства индивидуальной защиты, «умные» устройства и бижутерия. Во всех случаях с электроникой и радиооборудованием выявлены несоответствия требованиям ЕС, а 39% этих товаров признаны опасными. В бижутерии в 60% образцов обнаружен кадмий — вещество, которое негативно влияет на здоровье, особенно на центральную нервную систему. Кроме того, ни один товар не был снабжён инструкцией на государственном языке.

ЦЗПП отмечает и положительные сдвиги: на платформах стали яснее указывать цены, исчезает вводящая в заблуждение информация, улучшился доступ к контактным данным операторов, договорные условия доступны и на латышском языке, а выявленные в ходе проверки опасные товары изъяты из продажи. Однако проблемы остаются: часто не указывается минимальная цена за последние 30 дней, скидки указываются без сроков действия, цены в описании и корзине не совпадают, а у многих товаров нет данных об ответственном лице в ЕС.

Рекомендации ЦЗПП для покупателей: проверяйте контактные данные платформы, не поддавайтесь на «тёмные приёмы» маркетинга и фальшивые акции, сравнивайте цены, сохраняйте чеки, читайте условия возврата. Указывайте Латвию как страну доставки — тогда получите условия договора на латышском. Будьте особенно осторожны, если цена слишком низкая, и всегда проверяйте маркировку CE.

Если товар вызывает сомнения или не соответствует требованиям, сообщите об этом продавцу, платформе, ответственному лицу в ЕС и PTAC. Центр обещает продолжать мониторинг, чтобы онлайн-покупки в Латвии были честными и безопасными.