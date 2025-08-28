Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опасно! 43% электронных устройств с популярных интернет-платформ признаны небезопасными. Что ещё нашел ЦЗПП?

Редакция PRESS 28 августа, 2025 14:17

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) совместно с Европейской комиссией проверил международные онлайн-площадки Temu, Shein, AliExpress, а также популярную в Латвии 220.lv. Результаты оказались тревожными: 75% из проверенных товаров не соответствовали требованиям ЕС, а 39% признаны опасными.

Среди проверенных 84 товаров были игрушки, детские принадлежности, электроника, средства индивидуальной защиты, «умные» устройства и бижутерия. Во всех случаях с электроникой и радиооборудованием выявлены несоответствия требованиям ЕС, а 39% этих товаров признаны  опасными. В бижутерии в 60% образцов обнаружен кадмий — вещество, которое негативно влияет на здоровье, особенно на центральную нервную систему. Кроме того, ни один товар не был снабжён инструкцией на государственном языке.

ЦЗПП отмечает и положительные сдвиги: на платформах стали яснее указывать цены, исчезает вводящая в заблуждение информация, улучшился доступ к контактным данным операторов, договорные условия доступны и на латышском языке, а выявленные в ходе проверки опасные товары изъяты из продажи. Однако проблемы остаются: часто не указывается минимальная цена за последние 30 дней, скидки указываются без сроков действия, цены в описании и корзине не совпадают, а у многих товаров нет данных об ответственном лице в ЕС.

Рекомендации ЦЗПП для покупателей: проверяйте контактные данные платформы, не поддавайтесь на «тёмные приёмы» маркетинга и фальшивые акции, сравнивайте цены, сохраняйте чеки, читайте условия возврата. Указывайте Латвию как страну доставки — тогда получите условия договора на латышском. Будьте особенно осторожны, если цена слишком низкая, и всегда проверяйте маркировку CE.

Если товар вызывает сомнения или не соответствует требованиям, сообщите об этом продавцу, платформе, ответственному лицу в ЕС и PTAC. Центр обещает продолжать мониторинг, чтобы онлайн-покупки в Латвии были честными и безопасными.

Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

ЧП и криминал 17:15

ЧП и криминал 0 комментариев

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу

Новости Латвии 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»?

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

Мнения 16:47

Мнения 0 комментариев

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Важно 16:35

Важно 0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

Выбор редакции 16:25

Выбор редакции 0 комментариев

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

