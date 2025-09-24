Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

«ООН не решает проблемы, а финансирует наступление на западные страны»: Трамп

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 13:49

Мир 0 комментариев

В своей речи в ООН Трамп предупредил Европу, что иммиграция и климатическая политика разрушают ее наследие и приводят к "неслыханной катастрофе", сообщает Евроньюз.

В своем первом с 2020 года выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Европу, что иммиграция уничтожает её наследие" и разрушает её страны.

Трамп назвал иммиграцию и политику противодействия изменению климата "двухвостым монстром", который разрушает европейский континент, особенно резко осудив то, что он назвал "неуправляемой иммиграционной катастрофой".

"Если вы не остановите людей, которых вы никогда не видели, с которыми у вас нет ничего общего, ваша страна потерпит крах,- сказал Трамп. - Я президент Соединенных Штатов, но я беспокоюсь о Европе. Я люблю Европу, я люблю европейский народ. И мне неприятно видеть, как ее опустошают энергетика и иммиграция, этот двухвостый монстр, который разрушает все на своем пути".

"Вы делаете это, потому что хотите быть хорошими, - сказал он, обращаясь непосредственно к европейским лидерам. - Вы хотите быть политкорректными, а сами разрушаете свое наследие".

Сказав, что сейчас он пытается остановить как конфликты на Ближнем Востоке, так и войну между Россией и Украиной, Трамп заявил, что уже не раз преуспел в такой миссии:

"Точно так же, всего за семь месяцев, я положил конец семи затяжным войнам. Они говорили, что эти войны не имеют конца, что их никогда не остановить. Некоторые продолжались 31 год - две из них - 31 год. Подумайте, 31 год! Одна - 36 лет, другая - 28 лет. Я закончил семь войн".

Коснулся президент США и Нобелевской премии мира, которую, по его словам, ему мнрогие прочат. По словам Трампа, он не претенлдует на премию, а хочет спасти жизни.

"Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые вырастут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не будут убиты в бесконечных и бесславных войнах".

А самую резкую критику Трамп приберёг для Организации Объединенных Наций, посетовав на то, что она не попыталась помочь ему в решении ни одного из конфликтов:

"ООН не только не решает проблемы, которые должна решать, но и часто создает новые проблемы, которые должны решать мы. Лучший пример - политическая проблема номер один нашего времени: кризис неконтролируемой миграции. Она неконтролируема. Ваши страны разоряются. Организация Объединенных Наций финансирует наступление на западные страны и их границы".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.09.2025
СГБ выпустила видео о действиях в случае теракта
Bitnews.lv 3 минуты назад
Латвия: каждому второму врачи не по карману
Sfera.lv 58 минут назад
Пациентам дадут больше времени для борьбы за компенсацию
Bitnews.lv 3 часа назад
«Čili pizza»: привлечь квалифицированных работников становится всё труднее
Bitnews.lv 4 часа назад
Учёные: грязный воздух ускоряет развитие деменции
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: в МВД есть трёхлетний план по штрафам
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: для Саркози готовят нары
Sfera.lv 4 часа назад
Швейцария: что-то типа Баден-Бадена
Sfera.lv 5 часов назад

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Читать

Пусть хотя бы зимой бесплатно! Пропуска в Юрмалу дорожают, кто же туда поедет?

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Фракция Национального объединения в Юрмальской думе на заседании в четверг, 25 сентября, подаст предложение об отмене платных пропусков на въезд в Юрмалу в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА во фракции.

Читать

Но ответственность на вас: в каких случаях OCTA можно больше не покупать

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Читать

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Читать

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Выбор редакции 13:10

Выбор редакции 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать