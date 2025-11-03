«Они же дети!» Жители Лиепаи сообщают о случаях нищенства в городе

"Иду по улице, двое детей - девочка, ей примерно 11 лет, и мальчик лет семи - просят у меня денег. Когда спрашиваю, зачем, отвечают, что на хесбургер. Спрашиваю: "А родители денег не дают?", отвечают, что из детского дома". Это одна из многих ситуаций, о которых читатели сообщали в редакцию портала liepajniekiem.lv.

"Сказали, что в детском доме не дают еду, плохо обращаются, ничего нет. Мне стало жалко - они же дети!" - дополняет ещё одна женщина в возрасте.

Центру поддержки детей Лиепайской социальной службы Dzintari это известно. Его руководитель Улдис Калнс показал видео из "ТикТока", в котором двое детей из центра - девочка постарше и мальчик помладше - чистят стёкла машин на подземной стоянке при супермаркете и получают за это деньги. Этому они научились от местных детей из района Тосмаре, которые промышляют таким образом годами.

"Вместо того, чтобы люди задумались, что это неправильно, общественность хвалит детей за это!" - заявляют представители Dzintari.

Такое выпрашивание денег представляет собой нищенство, и законом о защите прав детей оно запрещено.

"У общественности не хватает понимания. Люди не осознают, что так мы мотивируем ребёнка не ходить в школу, бродяжничать, питаться сладостями, купленными на лёгкие деньги. По закону при виде ребёнка, который занимается попрошайничеством, нужно сразу же сообщить полиции, которая должна его задержать и сообщить родителям или опекуну. Важно понимать: если ребёнок оказался в ситуации, когда ему приходится попрошайничать на улице, эта пара евро, которые ему дадут, проблему не решит", - подчёркивает Калнс.

Кроме того, дети успешно освоили различные методы манипулирования, объясняют в центре.

"Если люди начнут задавать неудобные вопросы, возможно, они [дети] уйдут и, может быть, поймут, что люди не так легковерны, как кажется", - говорит социальный работник Илзе Круминя.

Сейчас, по сведениям центра, периодически занимаются нищенством как минимум четверо несовершеннолетних воспитанников. За день они зарабатывают 60 и даже 70 евро.

"Важно понимать, что попрошайничество для детей из Dzintari - не норма, это исключительные случаи. Большинство уважает себя и окружающих, понимают, что нищенство - это крайность", - заявляет Калнс.

"У детей здесь действительно нет ни в чём недостатка! Ни в сладостях, ни в еде, ни в одежде, ни в развлечениях! Нередко они сами отказываются от всего этого. Предлагаем - давайте пойдём в кино? Ответ - нет, не пойдём. Почему? Неинтересно!" - рассказывает Круминя.

Это трудная работа - показать подростку, что есть другие способы провести свободное время помимо бродяжничества, употребления веществ и нищенства. Увы, в среде, откуда дети обычно попадают в центр, это норма.

Калнс сообщает, что детям в центре раз в месяц выдают карманные деньги - чуть меньше 25 евро в месяц.

"Девочки постарше покупают парфюмерию, разные средства для волос, младшие - сладости, из этих, разноцветных. Те сладости, что есть в центре, конфеты, фрукты, их в основном не привлекают", - делает вывод Круминя.

Нынешнее общество потребления сильно давит на детей. Соцсети, реклама, контакты с ровесниками постоянно сигнализируют о том, что статус связан с тем, что ты имеешь - новейшей моделью телефона, брендовой одеждой и обувью.

Для многих детей, особенно из малообеспеченных семей и живущих в детских домах, это недостижимо. Ребёнок ощущает себя отверженным и внезапно обнаруживает, что на ситуаацию можно повлиять - деньги можно раздобыть на улице. Он видит себя активно решающим проблему, которую воспитатели не видят или не могут решить.

Простого решения этой проблемы не существует. Авторы статьи обращаются к читателям с призывом не давать детям деньги или еду, а вместо этого сообщать в муниципальную полицию.

Редакция провела также опрос лиепайчан, как они поступают, если у них на улице попросят денег.

Эрик, музыкант: "Я считаю, что раз в месяц нужно что-то давать на благотворительность, на улице тоже кому-нибудь денежку подбрасываю, но не всегда и не слишком часто. Больше нищих замечал в Риге. В Лиепае редко увидишь, чтобы кто-нибудь просил денег. Бывают дни, когда просят трое сразу. Есть люди, которые используют ситуацию, но это очень трудно определить".

Рамона, педагог: "Сейчас уже нет, но после восстановления независимости Латвии были дети, которые просили. Говорила, что могу купить, что нужно. Были те, кто отворачивался и уходил, а были и те, кому в самом деле была нужна эта булочка. Мужчинам и женщинам, которые стоят, денег не даю. Если бы у меня ребёнок сейчас попросил, я бы с этим ребёнком поговорила".

Рихард, работает в строительстве: "Последний случай был со взрослым, который просил, дал примерно евро. Один раз, кажется, ребёнок тоже просил. Мне не жалко. Недавно был случай возле нашего дома, когда один взрослый просил есть, мы на днях день рождения праздновали, положили ему в коробочки. Денег не просил".

Эгита, мама: "Две недели назад подошла девочка лет десяти, попросила два евро. Спрашиваю, где мама и папа? Отвечает, что нет, она из детского дома. Сказала, что деньги нужны на еду. Наличных не было, не дали, но и эта девочка меня не убедила. К нищим отношусь скептически. Известно, что у детей из центра социальной опеки хорошие условия".

Зане, студентка: "Нет, не даю. В основном у нищих были проблемы из-за алкоголизма. Если человек говорит, что нужен хлебушек, иду в магазин и покупаю. Нищие были всегда, и мне кажется, что их больше возле рынка".