Основным бенефициаром в компаниях, зарегистрированных в Латвии, является Михаил Морар. Он указал Германию в качестве постоянного места жительства.
Морар является бенефициаром в компаниях SIA "Tech Pronat", SIA "Internet communications", SIA "Simptel ISP", SIA "IP Pronet", SIA "Pronet Telekom", SIA "Inet-Pronet", SIA "Network Pronet", SIA "Connect Pronet", SIA "Pro-net", SIA "Pronet com", SIA "Optiline IT", SIA "Neoline IT", SIA "Neoline Data" и SIA "Pronet Baltic".
Единственной компанией, имевшей оборот в прошлом году, была «Internet Communications». Её оборот в 2024 году составил 24 376 евро, а прибыль — 2 152 евро.
Далее следует Евгений Иванов, являющийся бенефициаром 13 компаний, зарегистрированных в Латвии. Он является бенефициаром SIA "Man-Tess tranzīts", SIA "Man-Tess", SIA "Latvia Finance Invest", SIA "Aluksne Hotel Invest", SIA "Pizazza Italiana", SIA "KMI Invest", SIA "Minsterejas projekti", SIA "Ministereja", SIA "Infrastructure Service", SIA "Ross Restorāni", SIA "Latvia Hotel Invest", SIA "Luxury Living Latvia", а также SIA "Vīna studija". Иванов также указал Россию в качестве постоянного места жительства.
Самой успешной из них в 2024 году стала компания «Man-Tess transit», которая в прошлом году работала с оборотом 5 286 522 евро и прибылью 407 074 евро.
Гражданка России Ольга Цилкере является бенефициарным владельцем девяти латвийских компаний - SIA "LFFC Invest", SIA "Telepark IPTV", SIA "Fincredit", SIA "Baltic oil corporation", SIA "Baltic oil assets", SIA "Kapitāla risinācijas", SIA "Law & Finance Consulting Company", SIA "NĪ fonds", а также SIA "Tiesības&Finanses".
Компания «Law&Finance» добилась лучших результатов в прошлом году. Оборот компании в прошлом году составил 1 402 485 евро, а прибыль — 937 747 евро. Цилкере указала Латвию в качестве постоянного места жительства.