Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Около 2400 граждан России числятся бенефициарными владельцами латвийских компаний: кто это? (1)

© LETA 8 сентября, 2025 09:54

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Согласно информации, собранной Регистром предприятий, около 2400 граждан России указаны в качестве истинных бенефициаров латвийских компаний.

Основным бенефициаром в компаниях, зарегистрированных в Латвии, является Михаил Морар. Он указал Германию в качестве постоянного места жительства.

Морар является бенефициаром в компаниях SIA "Tech Pronat", SIA "Internet communications", SIA "Simptel ISP", SIA "IP Pronet", SIA "Pronet Telekom", SIA "Inet-Pronet", SIA "Network Pronet", SIA "Connect Pronet", SIA "Pro-net", SIA "Pronet com", SIA "Optiline IT", SIA "Neoline IT", SIA "Neoline Data" и SIA "Pronet Baltic".

Единственной компанией, имевшей оборот в прошлом году, была «Internet Communications». Её оборот в 2024 году составил 24 376 евро, а прибыль — 2 152 евро.

Далее следует Евгений Иванов, являющийся бенефициаром 13 компаний, зарегистрированных в Латвии. Он является бенефициаром SIA "Man-Tess tranzīts", SIA "Man-Tess", SIA "Latvia Finance Invest", SIA "Aluksne Hotel Invest", SIA "Pizazza Italiana", SIA "KMI Invest", SIA "Minsterejas projekti", SIA "Ministereja", SIA "Infrastructure Service", SIA "Ross Restorāni", SIA "Latvia Hotel Invest", SIA "Luxury Living Latvia", а также SIA "Vīna studija". Иванов также указал Россию в качестве постоянного места жительства.

Самой успешной из них в 2024 году стала компания «Man-Tess transit», которая в прошлом году работала с оборотом 5 286 522 евро и прибылью 407 074 евро.

Гражданка России Ольга Цилкере является бенефициарным владельцем девяти латвийских компаний - SIA "LFFC Invest", SIA "Telepark IPTV", SIA "Fincredit", SIA "Baltic oil corporation", SIA "Baltic oil assets", SIA "Kapitāla risinācijas", SIA "Law & Finance Consulting Company", SIA "NĪ fonds", а также SIA "Tiesības&Finanses".

Компания «Law&Finance» добилась лучших результатов в прошлом году. Оборот компании в прошлом году составил 1 402 485 евро, а прибыль — 937 747 евро. Цилкере указала Латвию в качестве постоянного места жительства.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать