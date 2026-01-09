Охота на «зомби». США преследуют еще 4 танкера из Венесуэлы

По информации издания, эсминец ВМС США сопровождает четыре танкера, которые в начале недели вышли из венесуэльских вод и направились через Атлантику в сторону Африки и Европы. Всего, как отмечает газета, речь идет о 16 судах, которые одновременно покинули порты Венесуэлы в разных направлениях, рассчитывая, что у США не хватит юридических возможностей или ресурсов остановить их все сразу. Пока американским военным удалось взять на абордаж лишь одно судно - танкер M Sophia, задержанный в Карибском море.

Часть танкеров попыталась укрыться, сменив регистрацию и флаг на российские. Так, пустой танкер Veronica сменил название на Galileo и перерегистрировался под российским флагом. Аналогичные действия, по данным анализа Российского морского регистра судоходства, предприняли еще три судна, перевозящие венесуэльскую нефть и находящиеся под санкциями США за транспортировку сырья из России и Ирана. Эти танкеры зарегистрировались в Сочи или Таганроге.

«По сути, это гонка зомби, нужно просто быть быстрее, чем идущий следом корабль», - заявил Дэвид Танненбаум, ранее отвечавший в Министерстве финансов США за соблюдение санкций.



Смена флага не помогла и танкеру Bella 1. После двух недель преследования судно было взято на абордаж в водах между Исландией и Шотландией. По данным NYT, в ходе погони танкер сменил название на Marinera, регистрацию на российскую, а экипаж даже изобразил российский флаг на борту. Россия направила к судну подлодку и официально потребовала прекратить преследование, однако американские военные при поддержке авиации с европейских баз и британского противолодочного самолета задержали танкер.

На фоне блокады объем венесуэльской нефти на находящихся в море танкерах вырос с начала недели с 20 млн до более чем 29 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Это максимальный уровень более чем за три года.

Основные скопления танкеров с венесуэльской нефтью сейчас наблюдаются в азиатских водах, где ее главные покупатели - частные независимые китайские НПЗ - медлят с приемом поставок. По словам старшего аналитика Kpler Мую Сю, переработчики «уже готовятся к тому, что венесуэльские баррели, которые сейчас находятся в пути, могут стать последними». По данным TankerTrackers.com, среднесуточные поставки нефти из Венесуэлы в Китай в прошлом году составляли 632 000 баррелей.