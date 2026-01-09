Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Охота на «зомби». США преследуют еще 4 танкера из Венесуэлы

Редакция PRESS 9 января, 2026 15:18

Мир 0 комментариев

Американские военные преследуют группу нефтяных танкеров, покинувших Венесуэлу и пытающихся уйти от задержания, в том числе меняя названия и флаги на российские. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и данные американских военных чиновников.

По информации издания, эсминец ВМС США сопровождает четыре танкера, которые в начале недели вышли из венесуэльских вод и направились через Атлантику в сторону Африки и Европы. Всего, как отмечает газета, речь идет о 16 судах, которые одновременно покинули порты Венесуэлы в разных направлениях, рассчитывая, что у США не хватит юридических возможностей или ресурсов остановить их все сразу. Пока американским военным удалось взять на абордаж лишь одно судно - танкер M Sophia, задержанный в Карибском море.

Часть танкеров попыталась укрыться, сменив регистрацию и флаг на российские. Так, пустой танкер Veronica сменил название на Galileo и перерегистрировался под российским флагом. Аналогичные действия, по данным анализа Российского морского регистра судоходства, предприняли еще три судна, перевозящие венесуэльскую нефть и находящиеся под санкциями США за транспортировку сырья из России и Ирана. Эти танкеры зарегистрировались в Сочи или Таганроге.

«По сути, это гонка зомби, нужно просто быть быстрее, чем идущий следом корабль», - заявил Дэвид Танненбаум, ранее отвечавший в Министерстве финансов США за соблюдение санкций.

Смена флага не помогла и танкеру Bella 1. После двух недель преследования судно было взято на абордаж в водах между Исландией и Шотландией. По данным NYT, в ходе погони танкер сменил название на Marinera, регистрацию на российскую, а экипаж даже изобразил российский флаг на борту. Россия направила к судну подлодку и официально потребовала прекратить преследование, однако американские военные при поддержке авиации с европейских баз и британского противолодочного самолета задержали танкер.

На фоне блокады объем венесуэльской нефти на находящихся в море танкерах вырос с начала недели с 20 млн до более чем 29 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Это максимальный уровень более чем за три года.

Основные скопления танкеров с венесуэльской нефтью сейчас наблюдаются в азиатских водах, где ее главные покупатели - частные независимые китайские НПЗ - медлят с приемом поставок. По словам старшего аналитика Kpler Мую Сю, переработчики «уже готовятся к тому, что венесуэльские баррели, которые сейчас находятся в пути, могут стать последними». По данным TankerTrackers.com, среднесуточные поставки нефти из Венесуэлы в Китай в прошлом году составляли 632 000 баррелей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM
Важно

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM (1)

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
Важно

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Важно

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Читать
Загрузка

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Всюду жизнь 16:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Читать

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Новости Латвии 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Читать

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Читать

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

Мир 15:53

Мир 0 комментариев

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Читать

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Читать

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

Читать