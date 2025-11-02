Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ограбление Лувра: ещё двоим задержанным, в том числе женщине, предъявили обвинения

© BBC 2 ноября, 2025 13:59

Мир 0 комментариев

Суд в Париже предъявил обвинения по делу о дерзком ограблении Лувра 38-летней женщине — одной из пяти подозреваемых, которые были задержаны на этой неделе.

Жительница города Курнёв в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени обвиняется в соучастии в ограблении и преступном сговоре. Её оставили под стражей.

Как передаёт AFP со ссылкой на источники в полиции, в субботу обвинение было предъявлено ещё одному из пятерых задержанных в эту среду, 29 октября. Его также отправили под арест.

Остальные трое, по данным агентства, отпущены.

Таким образом, на данный момент официально обвинены в соучастии в громком ограблении и отправлены под арест четыре человека. Ещё двое были задержаны в субботу, 25 октября, а 29 октября им предъявили официальные обвинения.

Это 34-летний гражданин Алжира, живущий во Франции (его личность удалось установить благодаря следам ДНК, обнаруженным на скутере, который использовали для побега), а также 39-летний таксист из пригорода Парижа.

Ограбление Лувра произошло 19 октября — из самого посещаемого музея в мире были похищены исторические ценности на 88 млн евро (более 100 млн долларов).

Непосредственно в ограблении участвовали четыре человека.

Грабители поднялись в люльке автоподъёмника с набережной Сены к окну галереи Аполлона, вскрыли витрины электрической пилой, забрали драгоценности и скрылись на скутерах. Ограбление заняло несколько минут.

Среди похищенного — корона и ещё три ювелирных украшения императрицы Евгении, супруги правившего в середине XIX века Наполеона III, и ещё несколько ювелирных украшений, принадлежавших супруге Наполеона Бонапарта и другим царственным особам.

Похищенные драгоценности до сих пор не найдены. Прокурор Парижа Лор Бекко, которая руководит масштабным расследованием, на этой неделе говорила, что продать похищенные ценности сейчас невозможно, и отмечала, что еще не поздно их вернуть.

Она также обратилась к тем, в чьих руках находятся ценности, отметив, что в случае их добровольного возврата «суды, очевидно, примут во внимание тот факт, что кража не привела к каким-либо убыткам».

Как пишет AFP, 38-летняя женщина, представшая в субботу перед судом в Париже, плакала и говорила, что боится за своих детей и за себя.

Магистратский суд обосновал решение отправить её под стражу тем, что на свободе она может вступить в сговор с другими участниками ограбления.

Важно 10:49

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Важно 10:26

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Важно 09:38

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Важно 09:11

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Важно 08:43

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Новости Латвии 08:27

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Важно 07:59

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

