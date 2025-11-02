Ограбление Лувра: ещё двоим задержанным, в том числе женщине, предъявили обвинения

Жительница города Курнёв в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени обвиняется в соучастии в ограблении и преступном сговоре. Её оставили под стражей.

Как передаёт AFP со ссылкой на источники в полиции, в субботу обвинение было предъявлено ещё одному из пятерых задержанных в эту среду, 29 октября. Его также отправили под арест.

Остальные трое, по данным агентства, отпущены.

Таким образом, на данный момент официально обвинены в соучастии в громком ограблении и отправлены под арест четыре человека. Ещё двое были задержаны в субботу, 25 октября, а 29 октября им предъявили официальные обвинения.

Это 34-летний гражданин Алжира, живущий во Франции (его личность удалось установить благодаря следам ДНК, обнаруженным на скутере, который использовали для побега), а также 39-летний таксист из пригорода Парижа.

Ограбление Лувра произошло 19 октября — из самого посещаемого музея в мире были похищены исторические ценности на 88 млн евро (более 100 млн долларов).

Непосредственно в ограблении участвовали четыре человека.

Грабители поднялись в люльке автоподъёмника с набережной Сены к окну галереи Аполлона, вскрыли витрины электрической пилой, забрали драгоценности и скрылись на скутерах. Ограбление заняло несколько минут.

Среди похищенного — корона и ещё три ювелирных украшения императрицы Евгении, супруги правившего в середине XIX века Наполеона III, и ещё несколько ювелирных украшений, принадлежавших супруге Наполеона Бонапарта и другим царственным особам.

Похищенные драгоценности до сих пор не найдены. Прокурор Парижа Лор Бекко, которая руководит масштабным расследованием, на этой неделе говорила, что продать похищенные ценности сейчас невозможно, и отмечала, что еще не поздно их вернуть.

Она также обратилась к тем, в чьих руках находятся ценности, отметив, что в случае их добровольного возврата «суды, очевидно, примут во внимание тот факт, что кража не привела к каким-либо убыткам».

Как пишет AFP, 38-летняя женщина, представшая в субботу перед судом в Париже, плакала и говорила, что боится за своих детей и за себя.

Магистратский суд обосновал решение отправить её под стражу тем, что на свободе она может вступить в сговор с другими участниками ограбления.