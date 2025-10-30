Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ограбление Лувра: арестованы еще 5 подозреваемых

Euronews 30 октября, 2025 11:11

Мир 0 комментариев

Через две недели после ограбления Лувра арестованы еще 5 человек, которым предъявлены обвинения, сообщила в четверг прокурор Парижа Спустя почти две недели после немыслимого ограбления Лувра прокурор Парижа Лора Бекко объявила, что арестованы и взяты под стражу еще 5 подозреваемых.

"Один из них был одной из главных целей следователей", - сказала она в эфире телеканала RTL.

Накануне на пресс-конференции прокурор сообщила, что два человека, арестованных в субботу вечером, "частично признали свою причастность" к ограблению. По истечении 96 часов, проведенных под стражей в полиции, двое подозреваемых предстанут перед судьей, им будет "предъявлено обвинение в совершении грабежа в составе организованной банды с наказанием до пятнадцати лет лишения свободы" и в "преступном сговоре с наказанием до десяти лет лишения свободы", заявила она. Прокурор ходатайствовала об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенное из галереи Аполлон в Лувре утром в воскресенье, 19 октября, включает в себя несколько драгоценностей Первой империи, богатых сапфирами и изумрудами, и оценивается в 88 миллионов евро. "Драгоценности пока не находятся в нашем распоряжении: я хочу сохранить надежду на то, что они будут найдены и смогут быть возвращены Лувру и, в более широком смысле, нации", - также заявила прокурор.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуце на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

