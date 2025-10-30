Ограбление Лувра: арестованы еще 5 подозреваемых

"Один из них был одной из главных целей следователей", - сказала она в эфире телеканала RTL.

Накануне на пресс-конференции прокурор сообщила, что два человека, арестованных в субботу вечером, "частично признали свою причастность" к ограблению. По истечении 96 часов, проведенных под стражей в полиции, двое подозреваемых предстанут перед судьей, им будет "предъявлено обвинение в совершении грабежа в составе организованной банды с наказанием до пятнадцати лет лишения свободы" и в "преступном сговоре с наказанием до десяти лет лишения свободы", заявила она. Прокурор ходатайствовала об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенное из галереи Аполлон в Лувре утром в воскресенье, 19 октября, включает в себя несколько драгоценностей Первой империи, богатых сапфирами и изумрудами, и оценивается в 88 миллионов евро. "Драгоценности пока не находятся в нашем распоряжении: я хочу сохранить надежду на то, что они будут найдены и смогут быть возвращены Лувру и, в более широком смысле, нации", - также заявила прокурор.