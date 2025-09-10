ОЭСР удивлено: у латвийских учеников высокий уровень, а школам денег дают мало

Тем не менее показатели остаются выше ожидаемого. «PISA-тесты 15-летних учеников показывают результаты выше среднего. Молодые люди в возрасте 25–34 лет тоже демонстрируют уровень, сопоставимый с ОЭСР», — отметил Эдмунд Мисон, руководитель Центра исследований и инноваций ОЭСР.

Особое внимание в этом году уделялось связи высшего образования с рынком труда. В Латвии один из самых низких уровней безработицы среди выпускников вузов, а зарплаты людей с дипломом в среднем на 35% выше, чем у тех, у кого его нет. Это означает, что университеты готовят специалистов, востребованных работодателями.

Однако у системы остаются проблемы. «Доклад показывает, что образование у нас качественное, но есть те же вызовы, что и в развитых странах: старение преподавателей, демография и дефицит навыков у взрослых», — признал госсекретарь Минобразования Янис Пайдерс.

ОЭСР предупреждает: демографический спад в Латвии приведёт к сокращению числа студентов и усилит дефицит кадров. Решением может стать развитие образования для взрослых — непрерывного обучения и переквалификации. «Надо смотреть на навыки старшего поколения и то, как они адаптируются к изменениям на рынке труда. Двух лет для магистратуры большинству уже недостаточно», — отметил Мисон.

Работодатели подтверждают: вопрос так и не решён. «Мы два года топчемся на месте. Нужно понять, как мотивировать людей учиться и что новые навыки дадут для их карьеры», — говорит Лиене Вороенко из Латвийской конфедерации работодателей.

Вузы уже пытаются адаптироваться. В Рижском техническом университете число слушателей программ для взрослых превысило 5000. «Мы развиваем курсы так, чтобы их можно было изучать частями, растянув магистратуру на более длительный срок», — пояснил проректор Артурс Зепс.

По данным исследования, в Латвии финансирование образования снижается быстрее, чем в среднем по OЭСР: доля бюджета сократилась с 11,6% до 7,4%, тогда как в других странах падение было умеренным — с 10,9% до 10,1%. На одного школьника государство выделяет 7806 долларов (6666 евро), а на студента вуза всего 6873 доллара (5850 евро) против среднего показателя OECD в 15 102 доллара (12 855 евро).

Инвестиции в образование от начальной школы до университетов составляют лишь 3,8% ВВП, при среднем уровне в ОЭСР 4,7%. При этом в дошкольном сегменте Латвия покрывает 92,8% бюджета, что выше среднего по организации (85,6%), тогда как в высшей школе государство финансирует лишь 55,4% против 67,4% в среднем по ОЭСР.

Несмотря на скромные расходы, результаты остаются достойными: Латвия, подобно Японии и Южной Корее, показывает высокие результаты по математике в тестах PISA-2022.