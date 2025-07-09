Один ребенок уже умер: обнаружено еще три случая заражения стрептококковой инфекцией

Один из заболевших детей, по информации телеканала TV3 Ziņas, скончался.

Инфицированные без симптомов были выявлены в ходе обследования контактных лиц в детском саду и семьях. В общей сложности установлено 20 контактных лиц — 16 детей и 4 взрослых. Обследованы 16 человек, в том числе 13 детей.

SPKC сообщает, что эпидемиологическое наблюдение в дошкольном учреждении продолжается. В то же время Национальная микробиологическая лаборатория Рижской Восточной клинической университетской больницы проводит углублённый анализ выделенных штаммов стрептококка для определения их родства и возможной связи между случаями.

По информации Детской клинической университетской больницы, один ребёнок остаётся на лечении, однако его состояние стабильное, и его планируют в ближайшее время выписать, рассказала представитель больницы Лива Сеглиня.