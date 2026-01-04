Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Очередной способ разбазарить деньги»: социолог — о возвращении эмигрантов в Латвию

TV24 4 января, 2026 12:53

0 комментариев

LETA

Реэмиграция в Латвию часто преподносится как важная и нужная инициатива, однако Арнис Кактиньш, директор центра по исследованию рынка и общественного мнения SKDS, считает иначе. На телеканале TV24 в программе Preses klubs он подчеркнул, что в реальности большинство стараний в этой области не имеют смысла и нужно уделять больше внимания тому, чтобы людям не хотелось уезжать из Латвии.

"Мне кажется, что возвращение реэмигрантов по большому счёту - совершенная пустышка. Там есть некоторые нюансы, но по большому счёту это дело пустое и бессмысленное. Очередной способ разбазарить деньги, но с некоторыми оговорками", - заявил социолог.

Он подчеркнул, что некоторые инициативы, например, интерактивные карты для реэмигрантов, полезны, но высказал критическое мнение по поводу того, что на самом деле больше людей хочет из Латвии уехать, а не вернуться сюда.

"В действительности сваливает больше, чем возвращается. Центральная проблема - почему они сваливают? Если бы удалось оценить, почему люди сваливают, не было бы и проблем с возвращением", - считает Кактиньш.

Он поясняет, что фокус должен быть направлен на причины проблемы, а не на её последствия: "Если заботит эта тема, то центральный фокус должен быть направлен на то, почему они сваливают, что и как мы должны делать, чтобы люди перестали валить отсюда. Тогда проблема возвращения решилась бы сама собой. И у меня есть частичный ответ на это - уровень экономического развития".

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты
Важно

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной
Важно

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ
Важно

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

«Никто со стороны нас не защитит»: эксперт — о том, откуда Латвия получит помощь при вторжении

0 комментариев

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Загрузка

В Берлине блэкаут, несколько районов остались без света; ответственность взяли на себя анархисты

0 комментариев

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

А Латвии лучше без «Единства»: Марис Межалс ответил на заявление Байбы Браже

0 комментариев

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

Уже этой ночью — до минус 10: мороз крепчает, неделя будет более солнечной

0 комментариев

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Временное жильё и компенсации: на что могут рассчитывать жильцы дома, где взорвался газ

0 комментариев

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

Скончалась писательница Нора Икстена

0 комментариев

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

0 комментариев

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

