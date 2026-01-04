«Очередной способ разбазарить деньги»: социолог — о возвращении эмигрантов в Латвию

"Мне кажется, что возвращение реэмигрантов по большому счёту - совершенная пустышка. Там есть некоторые нюансы, но по большому счёту это дело пустое и бессмысленное. Очередной способ разбазарить деньги, но с некоторыми оговорками", - заявил социолог.

Он подчеркнул, что некоторые инициативы, например, интерактивные карты для реэмигрантов, полезны, но высказал критическое мнение по поводу того, что на самом деле больше людей хочет из Латвии уехать, а не вернуться сюда.

"В действительности сваливает больше, чем возвращается. Центральная проблема - почему они сваливают? Если бы удалось оценить, почему люди сваливают, не было бы и проблем с возвращением", - считает Кактиньш.

Он поясняет, что фокус должен быть направлен на причины проблемы, а не на её последствия: "Если заботит эта тема, то центральный фокус должен быть направлен на то, почему они сваливают, что и как мы должны делать, чтобы люди перестали валить отсюда. Тогда проблема возвращения решилась бы сама собой. И у меня есть частичный ответ на это - уровень экономического развития".