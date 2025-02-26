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Очередь на муниципальное жилье в Риге сократилась вдвое за пять лет

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 12:58

Новости Латвии 0 комментариев

За пять лет очередь на предоставляемое Рижским самоуправлением жилье сократилась вдвое, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Если в 2020 году в очереди стояли 3186 домохозяйств, то в начале 2025 года - 1656 домохозяйств.

Сейчас принадлежащий Рижскому самоуправлению жилой фонд состоит примерно из 11 000 квартир, которые используются для оказания помощи в жилищной сфере. Из них примерно 1700 - социальные квартиры, остальные - муниципальное жилье.

Как отметил глава комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Виестурс Зепс, в этом году планируется начать программу крупнейших за последние годы инвестиций в развитие жилищного фонда.

В ходе реализации проекта будут отремонтированы 196 принадлежащих самоуправлению квартир и восстановлены три здания, что позволит обеспечить жильем не менее 155 домохозяйств. Таким образом, очередь сократится еще на 20%.

В 2021 году в Риге было сдано в аренду 307 муниципальных или социальных квартир, в прошлом году - 405 квартир, а в этом году к середине февраля в новое жилье заселились уже 65 семей.

Рижское самоуправление планирует значительно повысить доступность жилья для малообеспеченных жителей, построив новые социальные квартиры и отремонтировав существующие. Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления подписал договоры с Центральным агентством финансов и договоров о реализации двух проектов, чтобы получить финансирование из фондов Европейского союза в размере более 10 млн евро на создание 351 квартиры.

Уже весной планируется начать программу восстановления квартир, а летом - восстановление трех жилых зданий на ул. Лиелупес, 1, к-10, ул. Доломита, 1 и ул. Прушу, 25 А. Проект планируется реализовать до конца 2027 года.

Всего на перестройку домов и ремонт квартир предусмотрено 24 млн евро, из них в этом году - 6 млн евро.

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