Граждане Латвии за рубежом могли заранее подать заявку на голосование по почте через портал «Latvija.lv». В день выборов Латвийская почта распределяет эти голоса по соответствующим самоуправлениям для их подсчета. Однако если какой-либо голос поступит в Латвию позднее дня выборов, 7 июня, он уже не будет учитываться.

На предыдущих местных выборах для голосования по почте из-за рубежа зарегистрировалось менее 200 человек, но было подано и признано действительными менее 150 бюллетеней. Между тем количество поданных на этих выборах заявлений достигло 2245. «Это очень большой прирост. Но это не означает, что все голоса отправлены и все будут признаны действительными», — сказала Саулите.

В свою очередь, право голоса на выборах в органы местного самоуправления имеют в общей сложности 1 377 183 жителя. «Их много, но сколько приедет, зависит от самих людей», — заявила Майра Розе, глава Департамента по делам гражданства и миграции. Она не смогла сказать, как изменилось число избирателей по сравнению с предыдущими местными выборами.

Заместитель руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Инета Цируле признала, что этот период предвыборной кампании был для бюро весьма напряженным. На сегодняшний день в KNAB поступило более 300 различных видов сигналов о нарушениях в ходе предвыборной агитации, чаще всего это сообщения об использовании ресурсов государственных и местных органов власти в ходе предвыборной кампании. После углубленных проверок KNAB возбудило 23 дела об административных правонарушениях, 13 из которых связаны с использованием государственных и местных ресурсов.

Цируле призвала жителей крайне критически относиться к скандальным видео- или аудиоматериалам, появляющимся в Интернете об одном из кандидатов в предвыборный период, поскольку они могут быть созданы с помощью какого-либо инструмента искусственного интеллекта для влияния на общественное мнение. В этом году партии также должны будут сообщать, используют ли они искусственный интеллект в своей предвыборной агитации.

Она также напомнила, что пятница, 6 июня, и день выборов, 7 июня, являются так называемым периодом затишья в предвыборной агитации, когда партиям не разрешается платить за предвыборную агитацию. Если жители заметят что-то подобное, им следует сообщить об этом в KNAB.

В этом году избиратели впервые смогут голосовать каждый день, начиная с 2 по 7 июня. Избирательные участки для досрочного голосования откроются в понедельник, 2 июня, с 17:00. до 20:00, вторник, 3 июня, с 8:00 до 11:00, среда, 4 июня, с 17:00. до 20:00, четверг, 5 июня, с 8:00 до 11:00 и пятница, 6 июня, с 12:00. до 15:00 В день выборов, 7 июня, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Также в 11 муниципалитетах заочное голосование будет проходить в специально оборудованном автобусе. Однако если житель по какой-либо причине не может лично явиться на избирательный участок, но хочет проголосовать, ему необходимо зарегистрироваться для голосования на дому. В этом случае вам необходимо обратиться в соответствующий избирательный участок с сегодняшнего дня до 12:00 субботы и подать заявление в электронном виде или лично.

Уже сообщалось, что местные выборы пройдут в первую субботу июня.