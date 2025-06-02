Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Очень много граждан ЛР в этом году хотят голосовать по почте: муниципальные выборы (1)

© LETA 2 июня, 2025 11:24

Новости Латвии 1 комментариев

В этом году из-за рубежа поступило очень большое количество заявлений на голосование по почте, сообщила журналистам в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Граждане Латвии за рубежом могли заранее подать заявку на голосование по почте через портал «Latvija.lv». В день выборов Латвийская почта распределяет эти голоса по соответствующим самоуправлениям для их подсчета. Однако если какой-либо голос поступит в Латвию позднее дня выборов, 7 июня, он уже не будет учитываться.

На предыдущих местных выборах для голосования по почте из-за рубежа зарегистрировалось менее 200 человек, но было подано и признано действительными менее 150 бюллетеней. Между тем количество поданных на этих выборах заявлений достигло 2245. «Это очень большой прирост. Но это не означает, что все голоса отправлены и все будут признаны действительными», — сказала Саулите.

В свою очередь, право голоса на выборах в органы местного самоуправления имеют в общей сложности 1 377 183 жителя. «Их много, но сколько приедет, зависит от самих людей», — заявила Майра Розе, глава Департамента по делам гражданства и миграции. Она не смогла сказать, как изменилось число избирателей по сравнению с предыдущими местными выборами.

Заместитель руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Инета Цируле признала, что этот период предвыборной кампании был для бюро весьма напряженным. На сегодняшний день в KNAB поступило более 300 различных видов сигналов о нарушениях в ходе предвыборной агитации, чаще всего это сообщения об использовании ресурсов государственных и местных органов власти в ходе предвыборной кампании. После углубленных проверок KNAB возбудило 23 дела об административных правонарушениях, 13 из которых связаны с использованием государственных и местных ресурсов.

Цируле призвала жителей крайне критически относиться к скандальным видео- или аудиоматериалам, появляющимся в Интернете об одном из кандидатов в предвыборный период, поскольку они могут быть созданы с помощью какого-либо инструмента искусственного интеллекта для влияния на общественное мнение. В этом году партии также должны будут сообщать, используют ли они искусственный интеллект в своей предвыборной агитации.

Она также напомнила, что пятница, 6 июня, и день выборов, 7 июня, являются так называемым периодом затишья в предвыборной агитации, когда партиям не разрешается платить за предвыборную агитацию. Если жители заметят что-то подобное, им следует сообщить об этом в KNAB.

В этом году избиратели впервые смогут голосовать каждый день, начиная с 2 по 7 июня. Избирательные участки для досрочного голосования откроются в понедельник, 2 июня, с 17:00. до 20:00, вторник, 3 июня, с 8:00 до 11:00, среда, 4 июня, с 17:00. до 20:00, четверг, 5 июня, с 8:00 до 11:00 и пятница, 6 июня, с 12:00. до 15:00 В день выборов, 7 июня, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Также в 11 муниципалитетах заочное голосование будет проходить в специально оборудованном автобусе. Однако если житель по какой-либо причине не может лично явиться на избирательный участок, но хочет проголосовать, ему необходимо зарегистрироваться для голосования на дому. В этом случае вам необходимо обратиться в соответствующий избирательный участок с сегодняшнего дня до 12:00 субботы и подать заявление в электронном виде или лично.

Уже сообщалось, что местные выборы пройдут в первую субботу июня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:00 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать