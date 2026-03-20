Обычный день 2000 лет назад: в Египте нашли чеки, домашки и личные заметки

Более 43 000 осколков керамики оказались древними «блокнотами»: на них записывали всё — от долгов до школьных упражнений.
И за сухими словами проступают сцены, которые выглядят удивительно знакомо.
Кто-то фиксирует расчёт за товар — короткая запись, сколько и кому должны.
Кто-то отмечает доставку — по сути, древняя накладная.
А где-то — ученик выводит текст, повторяя строки, как на уроке.
Есть и совсем личные вещи.
Короткие заметки «на потом».
Записи, которые не предназначались ни для архива, ни для истории — но именно они её и сохранили.
Отдельная линия — гороскопы.
Кто-то пытался понять, что его ждёт дальше — и записывал это на том, что было под рукой.
Все эти тексты написаны на разных языках — от египетского демотического до греческого и арабского. Это не один мир, а пересечение культур, где люди жили, торговали и учились бок о бок.
И именно это меняет ощущение от древности.
Перед нами не фараоны и не храмы.
А человек, который записывает долг.
Ребёнок, который делает задание.
И кто-то, кто просто оставил себе напоминание — и ушёл, не зная, что его запись переживёт тысячелетия.