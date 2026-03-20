Обычный день 2000 лет назад: в Египте нашли чеки, домашки и личные заметки

Более 43 000 осколков керамики оказались древними «блокнотами»: на них записывали всё — от долгов до школьных упражнений.

И за сухими словами проступают сцены, которые выглядят удивительно знакомо.

Кто-то фиксирует расчёт за товар — короткая запись, сколько и кому должны.

Кто-то отмечает доставку — по сути, древняя накладная.

А где-то — ученик выводит текст, повторяя строки, как на уроке.

Есть и совсем личные вещи.

Короткие заметки «на потом».

Записи, которые не предназначались ни для архива, ни для истории — но именно они её и сохранили.

Отдельная линия — гороскопы.

Кто-то пытался понять, что его ждёт дальше — и записывал это на том, что было под рукой.

Все эти тексты написаны на разных языках — от египетского демотического до греческого и арабского. Это не один мир, а пересечение культур, где люди жили, торговали и учились бок о бок.

И именно это меняет ощущение от древности.

Перед нами не фараоны и не храмы.

А человек, который записывает долг.

Ребёнок, который делает задание.

И кто-то, кто просто оставил себе напоминание — и ушёл, не зная, что его запись переживёт тысячелетия.