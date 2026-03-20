Об этом Ратниекс сообщил на пресс-конференции, посвящённой планам объединения зоопарка с муниципальным предприятием Rīgas meži. После объединения власти намерены пересмотреть «Мастер-план 2035» и скорректировать стратегию развития.

Ранее городская дума утвердила концепцию, предусматривающую отказ от содержания слонов и акцент на белом носороге, однако теперь этот подход может быть пересмотрен.

Основной причиной объединения предприятий называют необходимость срочно начать строительство новой экспозиции «Гималаи» стоимостью около 8,35 млн евро. Дополнительно планируется выделить 1,45 млн евро, чтобы уже в апреле начать строительные работы.

Проект «Гималаи» станет первым этапом преобразования зоопарка в современный биопарк. Решение об объединении муниципальные депутаты рассмотрят 25 марта.