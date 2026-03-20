Смертельный «хайп»: девочка задушила себя ради просмотров

Редакция PRESS 20 марта, 2026 14:04

Всюду жизнь 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Очередная жертва опасного челленджа в соцсетях. Родители в трагическом оцепенении: «Это не игра, это жизнь и смерть».

Мир потрясла история маленькой Джеклин Блэквелл из Техаса. То, что начиналось как невинная игра в саду перед школой, обернулось кошмаром, который не пожелаешь и врагу. Пока сверстники собирали портфели, 9-летняя девочка решила повторить увиденное в сети — «блэкаут-челлендж».

Кертис Блэквелл, отец девочки, вспоминает тот роковой день как «самое страшное и шокирующее», что он когда-либо видел. Тишина в обычно шумном дворе заставила его сердце сжаться. Он нашел дочь под навесом для машины.

«Я думал, она просто наклонилась поиграть... но она была без сознания. Шнур был обмотан вокруг её шеи».
Отчаянные попытки реанимации и приезд спасателей не помогли. Маленький «ангел», который обожал петь, танцевать и рисовать, погиб из-за алгоритмов, подсунувших ей смертельную ловушку.

Суть челленджа проста и чудовищна: участники намеренно ограничивают себе доступ кислорода, чтобы испытать кратковременную эйфорию при потере сознания.

Возрастная мишень: Дети от 9 до 14 лет. Друзья Джеклин признались — они даже не подозревали, что от этого можно умереть.
 Родители предупреждают: даже если вы настроили «детский режим», через три минуты алгоритм может подкинуть ребенку нечто мрачное и фатальное.

Семья Блэквеллов была неразлучна. Теперь вместо совместных прогулок и игр Кертис и Венди ведут войну против гигантов соцсетей. Они требуют ответственности от платформ, которые делают детей своими заложниками.

«Наши дети нуждаются в защитниках. Платформы, нацеленные на молодежь, должны ответить за это», — заявляет убитый горем отец.

Эта история — жесткое напоминание: за яркими видео в ленте может скрываться смертельная петля! 

 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

