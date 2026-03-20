Смертельный «хайп»: девочка задушила себя ради просмотров

Мир потрясла история маленькой Джеклин Блэквелл из Техаса. То, что начиналось как невинная игра в саду перед школой, обернулось кошмаром, который не пожелаешь и врагу. Пока сверстники собирали портфели, 9-летняя девочка решила повторить увиденное в сети — «блэкаут-челлендж».

Кертис Блэквелл, отец девочки, вспоминает тот роковой день как «самое страшное и шокирующее», что он когда-либо видел. Тишина в обычно шумном дворе заставила его сердце сжаться. Он нашел дочь под навесом для машины.

«Я думал, она просто наклонилась поиграть... но она была без сознания. Шнур был обмотан вокруг её шеи».

Отчаянные попытки реанимации и приезд спасателей не помогли. Маленький «ангел», который обожал петь, танцевать и рисовать, погиб из-за алгоритмов, подсунувших ей смертельную ловушку.

Суть челленджа проста и чудовищна: участники намеренно ограничивают себе доступ кислорода, чтобы испытать кратковременную эйфорию при потере сознания.

Возрастная мишень: Дети от 9 до 14 лет. Друзья Джеклин признались — они даже не подозревали, что от этого можно умереть.

Родители предупреждают: даже если вы настроили «детский режим», через три минуты алгоритм может подкинуть ребенку нечто мрачное и фатальное.



Семья Блэквеллов была неразлучна. Теперь вместо совместных прогулок и игр Кертис и Венди ведут войну против гигантов соцсетей. Они требуют ответственности от платформ, которые делают детей своими заложниками.

«Наши дети нуждаются в защитниках. Платформы, нацеленные на молодежь, должны ответить за это», — заявляет убитый горем отец.

Эта история — жесткое напоминание: за яркими видео в ленте может скрываться смертельная петля!