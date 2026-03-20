Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Ещё не время?! Петравича опубликовала списки голосования по антикризисным мерам (1)

20 марта, 2026 14:31

LETA

Экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича (Латвия на первом месте) опубликовала на своей странице в Facebook список голосования по "Включению в следующее заседание обсуждение срочных мер по снижению последствий энергетического кризиса и роста цен на топливо.

За включение этого вопроса в повестку выступили 40 депутатов, против - 9, а коалиционное большинство из СЗК, "Нового единства" и "Прогрессивных" - воздержалось. Ещё семь человек не принимали участия в голосовании.

"Члены коалиции Сейма в очередной раз прикрывают бездействие правительства. В то время как люди ежедневно платят все больше и больше за топливо, правительство намеренно затягивает процесс: «мы подумаем об этом», «мы оценим это», «еще не время». Тем временем цены на топливо стремительно растут.

А что делают члены коалиции? Вместо того чтобы защищать интересы общества, они послушно замалчивают эту нерешительность. Они поддерживают позицию, что могут подождать еще немного, в то время как люди и компании уже платят непропорционально высокую цену.

Это не нерешительность, это осознанный выбор. Выбор ничего не делать. Выбор позволить ценам расти. Выбор противостоять людям", - считает Петравича.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать
Загрузка

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых (1)

Важно 16:44

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Читать

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз (1)

Выбор редакции 16:39

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Читать