За включение этого вопроса в повестку выступили 40 депутатов, против - 9, а коалиционное большинство из СЗК, "Нового единства" и "Прогрессивных" - воздержалось. Ещё семь человек не принимали участия в голосовании.

"Члены коалиции Сейма в очередной раз прикрывают бездействие правительства. В то время как люди ежедневно платят все больше и больше за топливо, правительство намеренно затягивает процесс: «мы подумаем об этом», «мы оценим это», «еще не время». Тем временем цены на топливо стремительно растут.

А что делают члены коалиции? Вместо того чтобы защищать интересы общества, они послушно замалчивают эту нерешительность. Они поддерживают позицию, что могут подождать еще немного, в то время как люди и компании уже платят непропорционально высокую цену.

Это не нерешительность, это осознанный выбор. Выбор ничего не делать. Выбор позволить ценам расти. Выбор противостоять людям", - считает Петравича.