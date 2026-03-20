Шах и мат: маэстро Раймонд Паулс решил запатентовать своё имя

Если знак зарегистрируют, использовать имя маэстро в коммерческих целях без его разрешения будет нельзя. После подачи заявки предусмотрен трёхмесячный срок для возражений, в противном случае знак регистрируется сроком на 10 лет с возможностью продления.

Заявка охватывает широкий перечень товаров и услуг — от музыки, мероприятий и цифрового контента до сувениров, продуктов питания и напитков. В случае регистрации имя композитора фактически станет полноценным коммерческим брендом с юридической защитой.

Ситуация развивается на фоне недавнего конфликта вокруг фестиваля «Manai dzimtenei»: в феврале Паулс отозвал ранее выданные полномочия на использование своего имени, в том числе своему бывшему издателю Гунтарсу Рачу. Ранее зарегистрированный знак фестиваля организатора Яниса Кирсиса также был отозван.

При этом сам концерт «Manai dzimtenei» должен состояться 11 июля на Большой эстраде в Межапарке.