«Исходя из того, что было показано в репортаже, включая поведение одного из офицеров и его общение с журналистом, совершенно очевидно, что таким людям нет места в Государственной полиции. С учетом вновь выявленных обстоятельств начата новая служебная проверка. Она будет проведена в соответствии с установленной законом процедурой, но уже сейчас ясно, что наказания, применимые к этим офицерам, будут суровыми», — говорится в заявлении начальника Государственной полиции Армандса Рукса.

«Подобные нарушения несовместимы с профессией и службой в полиции. Я призываю общественность сообщать любую имеющуюся у них информацию о возможных нарушениях со стороны полиции», - добавил Рукс.

