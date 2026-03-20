Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Близкие к Кремлю экономисты ждут рецессии в РФ до конца года (1)

20 марта, 2026 13:33

Scanpix (Credit Image: © Sergei Karpukhin/TASS via ZUMA Press)

Близкие к Кремлю экономисты считают, что до конца текущего года экономика России может уйти в рецессию, пишет в пятницу, 20 марта, газета "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), близкого к администрации президента РФ.

ЦМАКП разработал сводный опережающий индикатор (СОИ), который сигнализирует о вхождении экономики в рецессию. По оценкам центра, в декабре прошлого года его значение достигло 0,49, почти втрое превысив критический порог - 0,18. Из документа следует также , что рецессия в России может стать затяжной и продлиться больше года, пишут "Известия".

Эксперты: Экономика РФ может расти только за счет госзаказа и ВПК
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что рост российской экономики тормозят высокая ключевая ставка, более консервативная бюджетная политика, дефицит кадров, а также инвестиционная пауза. Как пояснил "Известиям" финансист Алексей Родин, рецессия станет более вероятной при резком падении нефтяных цен или при введении новых масштабных санкций против России из-за войны в Украине.

Другой эксперт в области финансовых рынков, Игорь Расторгуев из "АМаркетс" отметил, что рецессия - возможный сценарий даже в условиях роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. В частности, новый виток инфляции может вынудить Центральный банк России (ЦБ РФ) взять в паузу в снижении ключевой ставки, которое может предотвратить негативный сценарий.

Эксперты отмечают, что в настоящее время экономика России может расти только за счет госзаказа и компаний военно-промышленного комплекса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать
Загрузка

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых (1)

Важно 16:44

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Читать

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз (1)

Выбор редакции 16:39

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Читать