ЦМАКП разработал сводный опережающий индикатор (СОИ), который сигнализирует о вхождении экономики в рецессию. По оценкам центра, в декабре прошлого года его значение достигло 0,49, почти втрое превысив критический порог - 0,18. Из документа следует также , что рецессия в России может стать затяжной и продлиться больше года, пишут "Известия".

Эксперты: Экономика РФ может расти только за счет госзаказа и ВПК

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что рост российской экономики тормозят высокая ключевая ставка, более консервативная бюджетная политика, дефицит кадров, а также инвестиционная пауза. Как пояснил "Известиям" финансист Алексей Родин, рецессия станет более вероятной при резком падении нефтяных цен или при введении новых масштабных санкций против России из-за войны в Украине.

Другой эксперт в области финансовых рынков, Игорь Расторгуев из "АМаркетс" отметил, что рецессия - возможный сценарий даже в условиях роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. В частности, новый виток инфляции может вынудить Центральный банк России (ЦБ РФ) взять в паузу в снижении ключевой ставки, которое может предотвратить негативный сценарий.

Эксперты отмечают, что в настоящее время экономика России может расти только за счет госзаказа и компаний военно-промышленного комплекса.