В небольшом клиническом исследовании людям с остеоартритом коленного сустава ежедневно давали инулин — пребиотическую клетчатку, которая содержится, например, в цикории и топинамбуре.
Через шесть недель участники, принимавшие инулин, сообщали о меньшей боли. У них также улучшилась сила хвата и снизилась чувствительность к болевым раздражителям.
Всего в исследовании участвовали 117 взрослых. Их разделили на четыре группы: одна получала инулин, другая занималась по цифровой программе физиотерапии, третья сочетала оба метода, а четвёртая получала плацебо.
И упражнения, и инулин по отдельности уменьшали боль в коленях. Но улучшение силы хвата и снижение чувствительности к боли обнаружили именно в группе с пребиотической клетчаткой.
Учёные предполагают, что дело может быть в кишечнике. Полезные бактерии перерабатывают инулин и производят вещества, способные влиять на воспаление и передачу болевых сигналов. У принимавших добавку также повысились уровни бутирата и гормона GLP-1.
Есть и ещё одна любопытная деталь. Исследование покинули лишь 3,6% участников группы с инулином, тогда как среди занимавшихся физиотерапией таких оказалось 21%.
Авторы подчёркивают, что исследование было небольшим и продолжалось всего шесть недель, поэтому говорить о новом лечении артроза пока рано.
Но сама идея выглядит неожиданно: состояние больного колена, возможно, зависит не только от того, что происходит внутри сустава.
Часть истории может начинаться гораздо выше — за завтраком.
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