И упражнения, и инулин по отдельности уменьшали боль в коленях. Но улучшение силы хвата и снижение чувствительности к боли обнаружили именно в группе с пребиотической клетчаткой.

Учёные предполагают, что дело может быть в кишечнике. Полезные бактерии перерабатывают инулин и производят вещества, способные влиять на воспаление и передачу болевых сигналов. У принимавших добавку также повысились уровни бутирата и гормона GLP-1.

Есть и ещё одна любопытная деталь. Исследование покинули лишь 3,6% участников группы с инулином, тогда как среди занимавшихся физиотерапией таких оказалось 21%.