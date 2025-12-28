Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания

Завещатель может свободно распоряжаться всем своим имуществом на случай смерти, он также может в любое время отменить, изменить или дополнить завещание.

Завещания по своей форме бывают либо публичными, либо частными.

Публичное завещание составляется у нотариуса или в сиротском суде в личном присутствии завещателя. Оригинал публичного завещания хранится у нотариуса или в сиротском суде. После подписания оригинала завещателю выдается выписка.

Частное завещание составляется наследодателем собственноручно, и текст завещания должен быть полностью написан и подписан лично завещателем. Такое завещание может быть составлено на любом языке.

Частное завещание завещатель может хранить у себя или передать его на хранение будущему наследнику или нотариусу.

Поскольку при составлении завещания необходимо учесть ряд нюансов (например права неотклоняемых наследников), то перед его составлением лучше обратиться за консультацией к нотариусу или адвокату, специализирующемуся на вопросах наследственного права, которые помогут не только составить завещание так, чтобы его содержание не противоречило действующему законодательству, но и избежать возможных рисков, связанных с выбором вида завещания. Например, хранящееся дома частное завещание может потеряться или не попасть к наследникам, его подлинность после смерти завещателя может быть оспорена и т. д.

Можно ли сначала развестись, а потом решать вопросы об алиментах на ребенка; может ли судебный исполнитель взыскать получаемые алименты для погашения долга

Хочу развестись с мужем. Скажите, суд или нотариус могут сначала развести, а уже потом отдельно решить вопрос насчет алиментов? И может ли судебный исполнитель взыскать алименты, которые будет платить бывший муж или госфонд алиментов, для погашения моего долга по кредиту?

Согласно положениям Гражданского закона, брак может быть расторгнут только судом или нотариусом. Однако ни суд, ни нотариус не будут расторгать брак, если супруги не достигли соглашения об опеке над общим несовершеннолетним ребенком, порядке общения с ним того из родителей, который будет жить отдельно от ребенка, об алиментах на ребенка и о разделе общего имущества (статья 77 Гражданского закона). Это оговаривается также и статьей 238 Гражданско-процессуального закона, которая устанавливает, что в деле о расторжении брака требования, вытекающие из семейных правоотношений, например, об определении опеки, осуществлении права на общение, об алиментах на ребенка, о разделе имущества супругов, рассматриваются одновременно.

Следовательно, нельзя сначала расторгнуть брак, а уже потом решать вопросы, касающиеся ребенка и общего имущества. Скорее наоборот: если вопрос о разводе рассматривается в суде, то закон допускает вынесение предварительного временного решения вопросов об алиментах на ребенка, опеке над ним и правах на общение с ним до того, как будет вынесено общее решение по делу о расторжении брака. Это позволяет защитить интересы ребенка, пока супруги договариваются по остальным вопросам.

Об алиментах и взыскании долга

Пункт 5 части первой статьи 596 Гражданско-процессуального закона устанавливает, что нельзя обратить взыскание на алименты на ребенка, которые должник получает в размере, установленном на основании решения суда или соглашения в нотариальной форме о разовых или периодических выплатах алиментов, либо на основании решения администрации Гарантийного фонда содержания и которые выплачиваются лицом, обязанным содержать ребенка, или администрацией Гарантийного фонда.

Однако необходимо обратить внимание на то, что судебный исполнитель не знает, какие именно платежи приходят на счет должника. Его задача как можно быстрее взыскать с должника сумму долга. Поэтому должник обязан заранее сам сообщить судебному исполнителю обо всех суммах, которые будут приходить на его счет, в том числе о тех, на которые не может быть наложено взыскание.

Право жены на получение медицинской информации о муже после его смерти

Если муж болел перед смертью и проходил длительное лечение, могу я, как его вдова, после его смерти узнать всю информацию об этом?

Часть четвертая статьи 10 закона «О правах пациентов» устанавливает, что информацию о пациенте после его смерти допускается раскрывать лицам, упомянутым в первой части статьи 7 данного закона, если:

- предоставление информации может повлиять на жизнь или здоровье указанных лиц или облегчить им оказание услуг здравоохранения;

- информация связана с причиной смерти пациента или с лечением в период до его смерти.

В свою очередь в части первой статьи 7 закона перечислены следующие лица: уполномоченное пациентом лицо, а если такого нет — супруг пациента, партнер, а если и такого нет — совершеннолетний и дееспособный ближайший родственник пациента в следующей последовательности:

- дети,

- родители,

- брат или сестра,

- дедушка или бабушка,

- внуки.

Таким образом, вы, как вдова, вправе запросить и получить сведения о лечении и состоянии здоровья мужа перед смертью, но только в объеме, который относится к причине смерти или имеет значение для вашего здоровья. Полный доступ ко всей медицинской документации без связи с этими критериями закон не гарантирует.