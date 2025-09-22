Обвинения в адрес России беспочвенны: ответ Кремля

«Мы считаем такие заявления пустыми, безосновательными и полностью соответствующими наглой политике, направленной на эскалацию напряженности и разжигание конфронтационной атмосферы», — заявил он.

По словам Пескова, речь не идет о новых событиях во внешней политике Эстонии и других стран Балтии.

«Мы постоянно следим за этим. Но сейчас, к нашему сожалению, это еще больше усиливает напряженность в регионе», — сказал он, повторив утверждение о том, что Россия действует в строгом соответствии с международными правилами.

Песков сказал, что Министерство обороны России категорически отрицает обвинения в нарушении воздушного пространства, в том числе Эстонии.