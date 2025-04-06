Минфин подтвердил агентству LETA, что в основной бюджет Минблага было заложено 52 тысячи 400 евро для ведения деятельности "Кроны", но с учетом мнения органов госбезопасности финансирование "Кроне" выделено не будет.

СГБ подчеркнула в прошлом году, что службе общество "Крона" известно в связи с тем, что его представители оказывают поддержку обществу "Русская община Латвии" и участвуют в мероприятиях русских организаций соотечественников. Кроме того, СГБ подтвердила агентству LETA, что по просьбе Минблага 12 декабря прошлого года предоставила министерству информацию и оценку деятельности "Кроны". Так как деятельность общества была направлена на поддержку интересов агрессивной российской внешней политики, СГБ дала отрицательную оценку по поводу финансирования государством деятельности общества.

Поскольку письмо Минблагу классифицируется как служебная информация, более подробных комментариев СГБ не дает.

По информации Firmas.lv, "Крону" возглавляют девять пенсионеров 1933-1948 года рождения: Валентина Пурвинская, Галина Яременко, Нина Карзалова, Эмилия Вейшнарович, Маргарита Микуленок, Нина Пуйшо, Вера Смертнева, Галина Бернат и Галина Цулинская.

Обществом "Русская община Латвии" в данный момент руководят Роман Милославский, Наталья Чехова, Сергей Акимов, Виктор Гущин, Дмитрий Рыбников, Олег Сысолятин, Ольга Дергунова и Валерий Орлов.

Уже сообщалось, что депутаты Сейма в декабре прошлого года поддержали предложение партии "Стабильности!" выделить в бюджете 2025 года 52 тысяч 400 евро обществу "Крона".

В предложении было заявлено, что финансирование необходимо для приобретения оборудования и инвентаря, нужных для обеспечения деятельности общества и представительства интересов пенсионеров, в том числе организации информационных мероприятий в Латгальском регионе.