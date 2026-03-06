Обрыв кабелей в Балтийском море не связан с действиями России: выводы разведки (1)

© LETA 6 марта, 2026 12:57

Мир 1 комментариев

Инциденты, произошедшие в Балтийском море в 2023–2025 годах, когда была повреждена стратегически важная подводная инфраструктура, не связаны с преднамеренными действиями экипажей российских судов, заходящих в морские порты, говорится в опубликованной спецслужбами Литвы в пятницу оценке разведывательных угроз .

По словам главы Второго департамента оперативных служб Миндаугаса Мажонаса, часто после инцидента первые комментарии появляются не от разведки, что иногда создает ложную информацию.

«Расследования разведки занимают некоторое время, поэтому оценка иногда приходит немного позже, когда новость уже распространена. В этом может быть и опасность, потому что мы можем без необходимости нервировать общество. В данном случае после расследования выяснилось, что инциденты были непреднамеренными, в некоторых случаях даже вызваны стихийными бедствиями из-за шторма», — сказал он журналистам в пятницу.

Его поддержал и директор Департамента государственной безопасности Рямигиюс Бридикис.

«Расследование, если так можно выразиться, проводила не наша разведывательная служба, поэтому у меня нет информации о конкретных методах, как это было установлено, но у нас есть ответ, что это непреднамеренный инцидент», — сказал он.

В последние годы в Балтийском море произошло немало повреждений подводной инфраструктуры. Их фиксировали Финляндия, Швеция, Латвия, Эстония, Германия и другие страны региона.

Еще в начале этого года был поврежден оптический кабель между Литвой и Латвией недалеко от Лиепаи.

Более года назад, после разрыва нескольких подводных телекоммуникационных и электрических кабелей, НАТО начало миссию по наблюдению за Балтийским морем «Балтийский страж» (Baltic Sentry).

По данным разведки, проходящая по Балтийскому морю инфраструктура остается уязвимой, поэтому не исключены инциденты, которые, как и ранее, будут вызваны совокупностью обстоятельств — плохими погодными условиями, техническими дефектами судов и безответственным отношением к судоходству.

Однако, по словам Мажонаса, Россия усиливает защиту своего теневого флота.

«Как охранные группы на самих судах, так и сопровождение военными кораблями или самолетами. Конечно, это может увеличить риск инцидентов. Конечно, мы не видим этого в ближайшей перспективе (...), но вероятность инцидентов, когда в одном месте сосредоточено много военной мощи, возрастает», — сказал он.

Россия использует флот устаревших танкеров, чья принадлежность неясна, чтобы обойти ограничения, введенные на ее прибыльный экспорт сырой нефти из-за полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Евросоюз внес в черный список сотни судов, чтобы уменьшить военный бюджет Москвы.

Некоторые эксперты и политические лидеры также подозревают, что суда теневого флота осуществляют саботаж как часть гибридной войны России против стран Запада.

Комментарии (1)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

