По словам главы Второго департамента оперативных служб Миндаугаса Мажонаса, часто после инцидента первые комментарии появляются не от разведки, что иногда создает ложную информацию.

«Расследования разведки занимают некоторое время, поэтому оценка иногда приходит немного позже, когда новость уже распространена. В этом может быть и опасность, потому что мы можем без необходимости нервировать общество. В данном случае после расследования выяснилось, что инциденты были непреднамеренными, в некоторых случаях даже вызваны стихийными бедствиями из-за шторма», — сказал он журналистам в пятницу.

Его поддержал и директор Департамента государственной безопасности Рямигиюс Бридикис.

«Расследование, если так можно выразиться, проводила не наша разведывательная служба, поэтому у меня нет информации о конкретных методах, как это было установлено, но у нас есть ответ, что это непреднамеренный инцидент», — сказал он.

В последние годы в Балтийском море произошло немало повреждений подводной инфраструктуры. Их фиксировали Финляндия, Швеция, Латвия, Эстония, Германия и другие страны региона.

Еще в начале этого года был поврежден оптический кабель между Литвой и Латвией недалеко от Лиепаи.

Более года назад, после разрыва нескольких подводных телекоммуникационных и электрических кабелей, НАТО начало миссию по наблюдению за Балтийским морем «Балтийский страж» (Baltic Sentry).

По данным разведки, проходящая по Балтийскому морю инфраструктура остается уязвимой, поэтому не исключены инциденты, которые, как и ранее, будут вызваны совокупностью обстоятельств — плохими погодными условиями, техническими дефектами судов и безответственным отношением к судоходству.

Однако, по словам Мажонаса, Россия усиливает защиту своего теневого флота.

«Как охранные группы на самих судах, так и сопровождение военными кораблями или самолетами. Конечно, это может увеличить риск инцидентов. Конечно, мы не видим этого в ближайшей перспективе (...), но вероятность инцидентов, когда в одном месте сосредоточено много военной мощи, возрастает», — сказал он.

Россия использует флот устаревших танкеров, чья принадлежность неясна, чтобы обойти ограничения, введенные на ее прибыльный экспорт сырой нефти из-за полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Евросоюз внес в черный список сотни судов, чтобы уменьшить военный бюджет Москвы.

Некоторые эксперты и политические лидеры также подозревают, что суда теневого флота осуществляют саботаж как часть гибридной войны России против стран Запада.