Обрежем по живому: оппозиция готова сократить зарплаты министрам и финансирование партий

«Если мы хотим, чтобы нам поверили, нужно начинать с себя», — заявил глава фракции ОС Эдгарс Таварс. По его словам, «подрезать» придётся заметно, речь не может идти о символических 0,5%. Предложения по этому поводу он планирует выдвинуть осенью, одновременно с обсуждением госбюджета.

Депутат от «Стабильности!» Светлана Чулкова подтвердила, что её партия готова подать такое же предложение, но усомнилась в реальной поддержке: «Где взять голоса? У коалиции 51 или 52: кто поддержит такое сокращение?»

Напомним, ранее премьер-министр Эвика Силиня заявила, что правящая коалиция рассматривает вариант заморозки зарплат политиков и финансирования партий. С этим согласен и президент Эдгарс Ринкевич: по его мнению, если требуют экономии от госструктур — логично сократить и поддержку партий.

В 2024 году из госбюджета на партии выделено более 6,6 миллиона евро. Финансирование получают 13 политических сил.







