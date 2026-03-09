"Из дома ушла картина, подаренная моему прадеду другом семьи Янисом Яунсудрабиньшем. Если заметите где-нибудь в ломбарде или она будет предложена на аукционе, знайте: её дом - в Риге, ул. Пурес, 1. Пропали и другие, чьи фотографии я пока ищу. Если появится эскиз с подписью Бориса Берзиньша, знайте, что он ушёл за компанию. Пожалуйста, поделитесь, чтобы другие тоже знали", - призывает Рубенис.

Кроме того, спортсмен разместил в соцсетях видео, где видно, как они с дочерью осматривают дом, где всё разбросано и выглядит, как после побоища. "Мне страшно", - говорит дочь за кадром, а Мартиньш пытается её успокоить. "Кто так поступает? Весь дом вверх дном, все документы разбросаны, дверь взломана. Ужас! Ужасные люди здесь побывали", - сокрушается он.

Особенно огорчает Мартиньша, что от кражи пострадал дом, в котором он вырос и куда хочет вернуться.

"Место, которое всегда давало ощущение убежища и покоя, связи с этой землёй, теперь выглядит так. Думаю, до какой степени людей, которые это совершили, в жизни били, ругали, унижали, насколько жизнь их ломала. Как можно помочь им снова услышать голос своего сердца, говорящий с совестью? Не верю, что до такого поступка может дойти человек в опьянении от одной бешеной эмоции или вещества... Такой поступок начинается в детстве, когда не хватало родительской ласки, терпимости от воспитателей и учителей, дружбы окружающих или просто душевных слов: я тобой горжусь и верю, что ты можешь ещё лучше", - пишет он.