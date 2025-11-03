Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обойдутся: Елгавский край не будет брать заем для стабилизации бюджета

Редакция PRESS 3 ноября, 2025 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Самоуправление Елгавского края приняло решение не брать заем для стабилизации бюджета, говорится в решении краевой думы.

На заседании думы были утверждены изменения в бюджете самоуправления на 2025 год, которые предусматривают сокращение расходов на 1 млн евро.

"Самоуправление Елгавского края в настоящее время работает в рамках бюджета, утвержденного предыдущим составом думы, и в нем для обеспечения основных функций самоуправления первоначально был предусмотрен заем для управления бюджетом и финансами в размере 1,8 млн евро", - пояснил председатель думы Ингус Залитис (Союз зеленых и крестьян).

Он напомнил, что 24 сентября в бюджет уже были внесены изменения и сумма займа была сокращена до 1 млн евро.

"По моему распоряжению и в рамках утвержденного в июле плана оптимизации самоуправление, обеспечив строгий контроль расходов и повторно пересмотрев планируемые расходы с учетом фактического исполнения, нашло возможность не только сократить первоначально запланированную сумму займа, но и сбалансировать бюджет уже в этом году, отказавшись от его получения", - сказал Залитис.

Экономия в 1 млн евро достигнута за счет сокращения планируемых расходов на услуги на 101 тыс. евро и расходов на оплату труда на 899 тыс. евро. Расходы на оплату труда будут уменьшены в основном за счет периодического отсутствия сотрудников и незаполненных вакансий, а также с учетом того, что зарплаты педагогов и другие расходы в сфере образования могут быть покрыты из средств проекта Европейского социального фонда "Создание системы профессиональной поддержки педагогов", что снижает нагрузку на бюджет самоуправления.

"В настоящее время идет работа над бюджетом края на 2026 год, и мы уверены, что при тщательном планировании расходов удастся сформировать сбалансированный бюджет, который в следующем году позволит реализовать значимые для общества проекты и планы развития", - сказал Залитис.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

