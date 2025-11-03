Обойдутся: Елгавский край не будет брать заем для стабилизации бюджета

На заседании думы были утверждены изменения в бюджете самоуправления на 2025 год, которые предусматривают сокращение расходов на 1 млн евро.

"Самоуправление Елгавского края в настоящее время работает в рамках бюджета, утвержденного предыдущим составом думы, и в нем для обеспечения основных функций самоуправления первоначально был предусмотрен заем для управления бюджетом и финансами в размере 1,8 млн евро", - пояснил председатель думы Ингус Залитис (Союз зеленых и крестьян).

Он напомнил, что 24 сентября в бюджет уже были внесены изменения и сумма займа была сокращена до 1 млн евро.

"По моему распоряжению и в рамках утвержденного в июле плана оптимизации самоуправление, обеспечив строгий контроль расходов и повторно пересмотрев планируемые расходы с учетом фактического исполнения, нашло возможность не только сократить первоначально запланированную сумму займа, но и сбалансировать бюджет уже в этом году, отказавшись от его получения", - сказал Залитис.

Экономия в 1 млн евро достигнута за счет сокращения планируемых расходов на услуги на 101 тыс. евро и расходов на оплату труда на 899 тыс. евро. Расходы на оплату труда будут уменьшены в основном за счет периодического отсутствия сотрудников и незаполненных вакансий, а также с учетом того, что зарплаты педагогов и другие расходы в сфере образования могут быть покрыты из средств проекта Европейского социального фонда "Создание системы профессиональной поддержки педагогов", что снижает нагрузку на бюджет самоуправления.

"В настоящее время идет работа над бюджетом края на 2026 год, и мы уверены, что при тщательном планировании расходов удастся сформировать сбалансированный бюджет, который в следующем году позволит реализовать значимые для общества проекты и планы развития", - сказал Залитис.