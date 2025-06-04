"Здравствуйте, @Rigassatiksme_! Проверьте, пожалуйста, адекватность водителя автобуса № 21. Он обогнал ‍♀️ без безопасного интервала, сделал из пальцев пистолет и сделал вид, что стреляет в меня. Борт № 78942, около 15:55 на улицах Мелнсила и Вилипа, в сторону Иманты. Приятных поездок!", - написала женщина в Твиттере/X.

Labdien! Paldies par informāciju, nodosim kolēģiem notikušā izvērtēšanai. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 2, 2025

Представители Rīgas satiksme сообщили, что займутся этим делом и выяснят его обстоятельства.

В комментариях люди отметили, что водители общественного транспорта в Риге, вероятно, очень перегружены и поэтому временами ведут себя неадекватно.

Kādu laiku jau bija palicis normālāk. Likās, ka varbūt tur kādi kursiņi uzrīkoti un tā, bet nu jau atkal sāk uzvesties dīvaini. — Baltā meitene (@hmm_pff) June 2, 2025

«У меня недавно был похожий опыт. У большинства водителей там слабые нервы... Я даже видел, как одного водителя RS заменил другой водитель», - заметил Мартиньш.

Tas sikums, pedeja laika es pat pamanu agresivu braukšanu - autobus mauc divam joslam pa vidu pa ielu ub zem mangaļu kanala tilta likumā - bloķejot brauktuvi un kad vaditaji pipina - stulbi pipina preti ( 24autobus virziena uz vecmilgravi 30 maija pl. ~ 17:20 borta numurs 79111) — (@mazais_ls) June 2, 2025

"Это еще мелочи, в последнее время я замечала агрессивную езду водителей - автобус ехал по середине двух полос по улице, которая проходит над Манагальсальским каналом - блокируя проезжую часть и когда водители ему гудели - тупо гудел в ответ (24-ый автобус в направлении на Вецмилгравис 30 мая в 17.20, номер борта 79111)", - поделилась какая-то женщина.

Кто-то отметил, что обо всех таких случаях нужно не только сразу же сообщать в Rīgas satiksme, но и в полицию.

На прошлой неделе стало известно о том, что водителей Rīgas Satiksme незаконно заставляют выходить на сверхурочную работу, об этом сообщила программа "Nekā Personīga" телеканала TV3. Столичное предприятие признает нарушения и ссылается на нехватку водителей.