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«Обогнал и показал, что «стреляет» в меня»: люди жалуются на поведение водителей Rīgas satiksme (1)

Редакция PRESS 4 июня, 2025 17:37

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

В социальных сетях одна из рижских велосипедистов рассказала, как водитель 21-го автобуса Rīgas satiksme не только совершил опасный обгон, но и сделал вид, что стреляет в неё из "пистолета".

"Здравствуйте, @Rigassatiksme_! Проверьте, пожалуйста, адекватность водителя автобуса № 21. Он обогнал ‍♀️ без безопасного интервала, сделал из пальцев пистолет и сделал вид, что стреляет в меня. Борт № 78942, около 15:55 на улицах Мелнсила и Вилипа, в сторону Иманты. Приятных поездок!", - написала женщина в Твиттере/X.

Представители Rīgas satiksme сообщили, что займутся этим делом и выяснят его обстоятельства.

В комментариях люди отметили, что водители общественного транспорта в Риге, вероятно, очень перегружены и поэтому временами ведут себя неадекватно.

«У меня недавно был похожий опыт. У большинства водителей там слабые нервы... Я даже видел, как одного водителя RS заменил другой водитель», - заметил Мартиньш.

"Это еще мелочи, в последнее время я замечала агрессивную езду водителей - автобус ехал по середине двух полос по улице, которая проходит над Манагальсальским каналом - блокируя проезжую часть и когда водители ему гудели - тупо гудел в ответ (24-ый автобус в направлении на Вецмилгравис 30 мая в 17.20, номер борта 79111)", - поделилась какая-то женщина.

Кто-то отметил, что обо всех таких случаях нужно не только сразу же сообщать в Rīgas satiksme, но и в полицию.

На прошлой неделе стало известно о том, что водителей Rīgas Satiksme незаконно заставляют выходить на сверхурочную работу, об этом сообщила программа  "Nekā Personīga" телеканала TV3. Столичное предприятие признает нарушения и ссылается на нехватку водителей.

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