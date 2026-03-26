Обнял — и спас жизни: как обычное объятие остановило теракт

Редакция PRESS 26 марта, 2026 12:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Иногда всё решает не сила. А… объятие.

История, в которую сложно поверить, произошла в Великобритании. Мужчина по имени Натан Ньюби столкнулся с человеком, который собирался устроить взрыв в больнице — и сделал то, что в такой ситуации кажется невозможным.

Он его обнял.

Будущий преступник сам попросил об этом — и получил. После объятия он неожиданно сказал: «Позвони в полицию, пока я не передумал».

Позже его осудили на десятки лет.

А Ньюби — наградят медалью за храбрость.

Звучит как случайность?

Учёные говорят — не совсем.

Оказывается, прикосновение — это не просто жест. Это прямой сигнал мозгу: «всё в порядке». При объятии активируются специальные рецепторы кожи, включается система расслабления, а организм начинает вырабатывать окситоцин — гормон доверия и спокойствия.

И это происходит почти мгновенно.

Даже короткое объятие — около 10 секунд — уже может снизить стресс, улучшить самочувствие и даже поддержать иммунитет. Более длительное — до 20 секунд — связано со снижением давления и нагрузкой на сердце.

Причём эффект работает не только с близкими.

Исследования показывают: даже лёгкое, спокойное прикосновение от незнакомого человека может уменьшить чувство одиночества и тревоги.

А вот его отсутствие — наоборот, повышает уровень стресса. Во время пандемии многие впервые столкнулись с тем, что называют «голодом по прикосновениям».

И вот теперь парадокс.

В мире, где всё больше общения уходит в экран, появляются… кафе объятий. Люди платят за возможность просто посидеть рядом, подержаться за руку или обняться — без романтики и обязательств.

Странно?

Возможно.

Но после истории с больницей вопрос звучит иначе.

Иногда одно объятие — это не просто жест.

А решение, которое меняет всё.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

