Обещала латвийцам райский отдых: горе-туроператор причинила ущерб клиентам на 200 000 евро

Южновидземский участок Видземского регионального управления Государственной полиции завершил досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого 25 ноября 2020 года по факту незаконной предпринимательской деятельности женщины, которая организовывала фиктивные поездки в разные страны мира. Путешественники оставались без поездок и денег.

Женщина 1956 года рождения, действуя самостоятельно и через туристические фирмы, с 1 января 2018 года по 18 августа 2020 года оказывала туристические услуги на возмездной основе.

Она не имела регистрации предпринимательской деятельности и необходимой лицензии.

Ее действия квалифицированы по части второй статьи 207 Уголовного закона как незаконное предпринимательство, повлекшее значительный ущерб для клиентов и государства.

В ходе расследования были зафиксированы 84 преступных эпизода, основанных на заявлениях клиентов о неоказанных услугах.

Общий материальный ущерб составил 111 015 евро для клиентов и 95 689,23 евро для государства.

Среди незаконно организованных направлений числятся Греция, США, Таиланд, Япония, Мальдивы, Перу, Норвегия и другие страны.

Расследование было масштабным: проводились допросы потерпевших по всей Латвии, собиралась информация и документация как в Латвии, так и за рубежом.

Этот процесс занял значительное время, но был необходим для формирования прочной доказательной базы.

3 января 2025 года дело было передано в Видземскую прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении подозреваемой.

Государственная полиция напоминает, что предпринимательская деятельность без регистрации и лицензии является противоправной.

Такая деятельность может нанести серьезный ущерб клиентам и государству. Граждан призывают тщательно проверять легальность услуг, которые они планируют приобрести.