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О погоде на следующую неделю: лить будет, но не зальёт

© LETA 27 июля, 2025 16:53

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Как прогнозируют латвийские метеорологи, погода существенно не изменится: на следующей неделе будет преимущественно облачно, ожидаются осадки, местами интенсивные, а кое-где возможны грозы. 

В понедельник будет облачно, местами с прояснениями, ночью кое-где пройдут кратковременные дожди, днем тоже время от времени будет идти дождь. На западе страны ожидается гроза и сильный ливень, локально - даже очень сильный, возможен град. Ветер слабый, температура воздуха ночью - от +16 до +21 градуса, днем - от +21 до +25 градусов.

Во вторник и среду сохранится облачная погода, небо будет проясняться ненадолго. Во вторник во многих местах в стране время от времени ожидается дождь, локально возможны сильные ливни и грозы. В среду осадки прогнозируются в основном в восточных и центральных районах, есть вероятность гроз. Ветер во вторник - восточный, от слабого до умеренного, после полудня сменится на южный, в среду постепенно утихнет. Во вторник ночью ожидается от +18 до +21 градуса, в среду - не выше +18 градусов. Температура воздуха днем повысится до +19-26 градусов, в среду местами в восточных районах - до +26-29 градусов.

Во вторую половину недели погода будет примерно такая же: на большей части территории страны время от времени будут идти дожди, возможны грозы, температура воздуха - примерно та же, что и в предыдущие дни.

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