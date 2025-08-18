Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
О каком снижении цен на продукты говорит Силиня? Проверка Re:Baltica показала удивительное

Редакция PRESS 18 августа, 2025 15:56

Латышские СМИ 0 комментариев

Министр экономики Виктор Валанис (Союз зеленых и крестьян) и премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство») утверждают, что работа с сетями супермаркетов приносит результаты, и цены на основные продукты питания в Латвии снижаются. Так ли это на самом деле? Этим вопросам задался проект Re:Baltica «Re:Check» и вот что выяснилось, пишет lsm.lv.

Правительство недавно утвердило порядок, в соответствии с которым крупные продовольственные ритейлеры будут предоставлять Центральному статистическому управлению информацию о ценах на основные продукты. Об этом представители правительства договорились с предпринимателями в конце мая, подписав совместный меморандум.

Сети супермаркетов взяли на себя обязательство и в конце июня ввели корзину низких цен, в которой каждый день один из основных продуктов питания имеет более низкую цену, чем другие.

Премьер-министр после заседания правительства сообщила о принятых решениях в социальных сетях. Силиня написала: «Мы пришли к выводу, что цены на продукты питания в Латвии постепенно снижаются».

Это заявление вызвало резкую критику в социальных сетях, в том числе со стороны оппозиции. На пресс-конференции после заседания правительства Силиня уточнила, речь идёт именно о снижении цен на группы основных продуктов питания. К основным группам продуктов относятся хлеб, мука и другие зерновые, молоко и молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты, свежие мясо и рыба, яйца, оливковое масло и т.д.

«И хорошая новость в том, что в Латвии цены на продукты в этих десяти группах снижаются. Медленно, но тенденция к снижению есть», — утверждает Силиня.

На заседании правительства аналогично высказался министр экономики Валанис:

«То, что мы сейчас наблюдаем после введения корзины низких цен, месяц за месяцем, — это снижение цен именно в этих категориях».

Как отмечает «Re:Check», во-первых, цены на продукты питания в целом не падают, а продолжают расти. Июнь этого года был единственным месяцем, когда цены на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с предыдущим месяцем снизились. Во все остальные месяцы, включая июль, они росли.

Об этом регулярно сообщали как Центральное статистическое управление, так и СМИ.

«Re:Check» запросил у управления данные о конкретных изменениях цен на основные продукты питания. Это упомянутые группы продуктов, определенные в меморандуме, из которых хотя бы по одному продукту должно быть в корзине низких цен в магазинах.

Данные Центрального статистического управления показывают, что цены на основные продукты питания в этом году по сравнению с предыдущим месяцем снижались два месяца — в мае и июне. После этого в июле они снова выросли на 0,3 процентных пункта — точно так же, как и на продукты питания в целом. В июле подорожали хлеб, говядина и мясо птицы, молочные продукты и яйца, масло, картофель и фрукты, но заметное снижение цен было на рыбу.

Re:Baltica спросила у советника премьер-министра по коммуникациям Анны Удре, почему Силиня говорит о снижении цен на продукты питания?

«Первые данные за первые два месяца просто показали, что тенденция и направление верные», — сообщила Удре.

Она отметила, что Силиня говорила об основных продуктах питания и опиралась на данные Министерства экономики.

Однако для контекста следует добавить, что за последние десять лет летом цены всегда снижались — как на продукты питания в целом, так и на упомянутые группы основных продуктов. Исключением был только 2022 год.

В отличие от других лет, в этом году более значительное снижение было уже в мае. Однако в другие годы цены в основном падали и в июле — но в этом году, как упомянуто, в июле наблюдался рост.

Комментарии (0) 49 реакций
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать