О каком снижении цен на продукты говорит Силиня? Проверка Re:Baltica показала удивительное

Правительство недавно утвердило порядок, в соответствии с которым крупные продовольственные ритейлеры будут предоставлять Центральному статистическому управлению информацию о ценах на основные продукты. Об этом представители правительства договорились с предпринимателями в конце мая, подписав совместный меморандум.

Сети супермаркетов взяли на себя обязательство и в конце июня ввели корзину низких цен, в которой каждый день один из основных продуктов питания имеет более низкую цену, чем другие.

Премьер-министр после заседания правительства сообщила о принятых решениях в социальных сетях. Силиня написала: «Мы пришли к выводу, что цены на продукты питания в Латвии постепенно снижаются».

Это заявление вызвало резкую критику в социальных сетях, в том числе со стороны оппозиции. На пресс-конференции после заседания правительства Силиня уточнила, речь идёт именно о снижении цен на группы основных продуктов питания. К основным группам продуктов относятся хлеб, мука и другие зерновые, молоко и молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты, свежие мясо и рыба, яйца, оливковое масло и т.д.

«И хорошая новость в том, что в Латвии цены на продукты в этих десяти группах снижаются. Медленно, но тенденция к снижению есть», — утверждает Силиня.

На заседании правительства аналогично высказался министр экономики Валанис:

«То, что мы сейчас наблюдаем после введения корзины низких цен, месяц за месяцем, — это снижение цен именно в этих категориях».

Как отмечает «Re:Check», во-первых, цены на продукты питания в целом не падают, а продолжают расти. Июнь этого года был единственным месяцем, когда цены на продукты питания и безалкогольные напитки по сравнению с предыдущим месяцем снизились. Во все остальные месяцы, включая июль, они росли.

Об этом регулярно сообщали как Центральное статистическое управление, так и СМИ.

«Re:Check» запросил у управления данные о конкретных изменениях цен на основные продукты питания. Это упомянутые группы продуктов, определенные в меморандуме, из которых хотя бы по одному продукту должно быть в корзине низких цен в магазинах.

Данные Центрального статистического управления показывают, что цены на основные продукты питания в этом году по сравнению с предыдущим месяцем снижались два месяца — в мае и июне. После этого в июле они снова выросли на 0,3 процентных пункта — точно так же, как и на продукты питания в целом. В июле подорожали хлеб, говядина и мясо птицы, молочные продукты и яйца, масло, картофель и фрукты, но заметное снижение цен было на рыбу.

Re:Baltica спросила у советника премьер-министра по коммуникациям Анны Удре, почему Силиня говорит о снижении цен на продукты питания?

«Первые данные за первые два месяца просто показали, что тенденция и направление верные», — сообщила Удре.

Она отметила, что Силиня говорила об основных продуктах питания и опиралась на данные Министерства экономики.

Однако для контекста следует добавить, что за последние десять лет летом цены всегда снижались — как на продукты питания в целом, так и на упомянутые группы основных продуктов. Исключением был только 2022 год.

В отличие от других лет, в этом году более значительное снижение было уже в мае. Однако в другие годы цены в основном падали и в июле — но в этом году, как упомянуто, в июле наблюдался рост.