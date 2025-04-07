О чем-то догадываются: правительство решило и в этом году не повышать порог сдачи школьных экзаменов

В свое время для сдачи централизованных экзаменов был установлен порог в 5%, поэтому минимальную оценку для сдачи экзаменов к 2024/2025 учебному году планировалось постепенно повысить до 20%.

Однако уже после того, как порог был повышен до 10%, существенно выросло число школьников, которые не сдали экзамены, поэтому планы были изменены и в прошлом году МОН отложило на год повышение минимального порога оценки до 15%. Теперь повышение до 15% планируется отложить еще раз.

МОН предложило сохранить планку на прежнем уровне в 10%, обосновав это итогами прошлой экзаменационной сессии. Министерство опасается, что повышение минимальных требований увеличит число не сдавших экзамены учеников 9-х классов, соответственно, увеличится число лиц без основного образования.

В этом учебном году повторно учебный материал 9-х классов осваивают 696 учащихся, которые в прошлом году не сдали один из централизованных экзаменов.

Теперь МОН планирует повысить минимальный порог до 15% с 2025/2026 учебного года, свидетельствует аннотация к проекту поправок.

Если бы в 2023/2024 учебном году минимальный порог составлял 15%, экзамен по математике не сдали бы еще 970 девятиклассников, и количество проваливших экзамен достигло бы 1563 учащихся, или 8,29% общего числа сдававших экзамен.

Экзамен по английскому языку не сдали бы 498 школьников, или 2,7% общего числа, а экзамен по латышскому языку - 239 учеников, или 1,29%.

На этапе среднего образования порог для сдачи централизованных экзаменов в 12-х классах в этом учебном году составляет 20%, как было установлено ранее.