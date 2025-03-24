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Нужны миллионы! Пассажирские перевозчики требуют увеличения дотаций на покрытие убытков

Редакция PRESS 24 марта, 2025 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) требует на 15 миллионов евро увеличить дотацию на покрытие убытков поставщикам услуг общественного транспорта, сообщил агентству ЛЕТА президент ассоциации Иво Ошениекс.

По его словам, ЛАПП понимает текущую ситуацию с безопасностью как приоритетом государства, но возражает против того, что мобильность, доступный, регулярный региональный пассажирский транспорт и финансово стабильные предприятия не воспринимаются как часть национальной безопасности.

По словам Ошениекса, пассажирам следует ожидать в ближайшем будущем значительного сокращения маршрутной сети или даже прекращения обслуживания на некоторых ее участках, так как некоторые предприятия-перевозчики подталкиваются к банкротству в результате политики и действий Министерства сообщения.

ЛАПП уже обратилась к Министерству сообщения, Министерству финансов и Автотранспортной дирекции с просьбой срочно решить вопрос о пересмотре цен долгосрочных договоров на маршруты региональной сети, чтобы не подвергать риску непрерывность услуг и обеспечить доступность услуг автобусного транспорта для населения Латвии, не ухудшая тем самым ситуацию с внутренней безопасностью страны из-за внешних угроз.

ЛАПП призывает Министерство сообщения и Министерство финансов срочно, а не как раньше - в конце года, найти финансовые средства и уже в первом полугодии увеличить финансирование услуг общественного транспорта в региональной маршрутной сети..

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