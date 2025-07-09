Нужно «всего» 80 миллионов евро: для реконструкции Онкоцентра планируется взять кредит

Полная реконструкция Онкологического центра, согласно самому дешёвому из предложений, обойдётся в 81 миллион евро. В эту сумму входит и закупка медицинского оборудования. Результаты тендера пока ещё оценивают, победитель не объявлен. Из-за ограниченного бюджета в первую очередь будут ремонтировать операционный блок.

«Сейчас мы говорим об этом первом раунде, об этих 20 миллионах. То, что мы совместно наметили, это разные перераспределения европейских фондов, которые требуют соответствующих решений как на уровне Кабинета министров, так и на европейском уровне», — отметил и.о. председателя правления RAKUS Харалд Плаудис.

Руководство больницы с осторожностью надеется, что строительные работы действительно начнутся в начале следующего года. Однако саму идею поэтапной реконструкции персонал раньше называл отчаянным вариантом — медики опасались, что после ремонта операционного блока всё остальное останется без внимания. Сейчас руководство подчёркивает — восстановление всего центра остаётся приоритетом. Остальные 60 миллионов евро планируют взять в кредит. В Госкассе или в банке — пока не решено. Но переговоры уже идут.

«Такие решения не принимаются за один день. Это процесс, в котором необходимо учитывать все нюансы, и он также связан с основной деятельностью предприятия», — пояснил председатель совета RAKUS Борис Книгин.

«Министр может обещать, что он сделает весь блок, но министр не может обещать, что банк даст деньги, верно? Я не могу обещать этого в данный момент, но министр может пообещать, что мы сделаем все возможное, чтобы договориться об этом, заручиться поддержкой кабинета министров, министерства финансов, чтобы мы могли получить эти инвестиции для всего блока», — заявил министр здравоохранения («Новое единство») Хоссам Абу Мери.

Первые переговоры с банками уже прошли позитивно. «Нет» никто не сказал. Больше ясности по поводу источников финансирования может появиться осенью.