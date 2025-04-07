"Еще раз о сокращении бюрократии. Если премьер-министр подняла этот вопрос и если это одна из выявленных основных проблем нашего общества, хотелось бы увидеть реальные позитивные изменения, а не просто красивые и правильные фразы политиков. Ведь как ещё можно мотивировать чиновников довести начатое дело до конца и достичь желаемого результата, если не постоянным напоминанием о данных ими обещаниях?

О возможностях и препятствиях в деле сокращения бюрократии мы говорили с приглашёнными экспертами в середине марта в передаче TV24 "Клуб национальных интересов". Передача получилась хорошей, потому что гости отлично разбираются в теме, но скепсис по поводу возможностей сокращения бюрократии во время обсуждения лишь усилился.

Похоже, что со стороны принимающих решения интерес к продвижению этого процесса проявляет лишь сама премьер-министр, которая теперь стала заложницей этой темы – сама широко объявила о ней, и именно с неё теперь будут спрашивать за результат.

Остальные члены правительства и министерств сидят тихо, как мышки: лишь бы их никто не трогал, лишь бы им ничего не поручили делать или, не дай бог, не пришлось бы сокращать штат или урезать бюджетные позиции в своей сфере ответственности.

Из всего правительства только министр экономики осмелился предложить три изменения, но и они не встретили никакой поддержки. Инициативы оппозиции? Да, такие есть, и они вполне дельные, но когда те, кто у власти, вообще обращали внимание на мнения тех, кто от власти отстранён?

Хорошо, что роль сборщика предложений и составителя поправок в нормативные акты выполняет Государственная канцелярия. У неё есть широкие полномочия и необходимая компетенция. Однако плохо, что из-за уже упомянутой пассивности министерств её поле деятельности сузилось лишь до решения проблем, выявленных организациями предпринимателей.

Очевидно, что предприниматели видят только те бюрократические процедуры, которые касаются их самих, и заинтересованы в поиске решений по их упрощению.

Но никто со стороны не знает внутренних процедур министерств и связанных с ними учреждений, эффективности каждого работника и так далее, кроме самих работников этих структур. Что именно там находится огромное количество проблем, подтвердила в передаче и представитель Государственного контроля.

Рекомендации давались годами — но прислушался ли кто-то?

Интересно, что сразу после передачи с нами связались зрители, работавшие в государственном управлении и хорошо знакомые с происходящим. Примечательно, что несколько из них говорили об одном и том же: в учреждениях сознательно не заполняются все вакантные должности — так экономится фонд заработной платы, который время от времени можно использовать для выплаты различных надбавок и премий.

Даже если «сверху» спускается указание сократить штатную единицу, то сокращают занятую ставку — увольняя сотрудника и распределяя его обязанности между оставшимися, — а вакантные места остаются нетронутыми.

Правда ли это и где именно это происходит — не знаю, но если действительно есть желание сократить бюрократическую нагрузку, эту проблему можно было бы решить довольно просто: провести ревизию всех длительно вакантных и нецелесообразных позиций и ликвидировать их, сэкономив тем самым средства. Почему это не было сделано уже давно? Потому что политики не хотят навредить подчинённым чиновникам?

Зрители также сомневались в том, что вообще возможно что-либо предпринять против системы, созданной бюрократами. Попыток уже было достаточно. Да, это правда, что кампании по снижению бюрократической нагрузки проводились неоднократно. Краткий исторический обзор этих попыток на днях собрал журналист Дзинтрис Колатс — его можно найти на Facebook. Однако нужно помнить (и об этом также шла речь в уже упомянутой передаче), что кампаний недостаточно — необходимо создать постоянную систему контроля и ограничения бюрократии. Ведь как только контроль ослабевает, госаппарат начинает выдумывать себе всё новые и новые задачи, чтобы оправдать своё существование, и во многих случаях это означает дополнительные бумажные хлопоты для остальных налогоплательщиков.

Если у главы правительства действительно есть искреннее желание сократить бюрократическую нагрузку, следовало бы не ограничиваться созданием отдельной рабочей группы и обсуждениями отдельных поправок, а, как предлагают предпринимательские организации и подчёркивает Государственный контроль, дать всей государственной системе конкретные задания, нацеленные на результат. Следовало бы устроить что-то вроде "большой толоки", когда каждый политик лично выходит с инициативами и запрашивает идеи у широкой общественности. А затем — немедленно внедрить постоянную систему контроля, например, уполномочив для этого специальное подразделение Государственного контроля", - предлагает Мельник.